Tiền đạo Galatasaray đứt lìa đầu ngón tay khi thua Liverpool

AnhNoa Lang chấn thương nghiêm trọng ở tay vì va chạm với bảng quảng cáo trong trận Galatasaray thua Liverpool 0-4 ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Lang vào thay Sacha Boey đầu hiệp hai và gặp vấn đề ở phút 75. Sau khi tranh chấp với tiền vệ Curtis Jones, tiền đạo người Hà Lan mất thăng bằng và ngã về phía bảng quảng cáo đặt sát đường biên.

Trong nỗ lực giữ thăng bằng, ngón tay cái của Lang bị kẹt giữa hai tấm bảng quảng cáo, khiến chúng ép chặt lại. Tai nạn hy hữu khiến phần đầu ngón tay phải của cầu thủ 26 tuổi bị đứt lìa.

Lang lập tức tỏ ra đau đớn, nằm quằn quại gần khu vực cầu môn Liverpool, máu chảy nhiều từ vết thương. Trung vệ đồng hương Virgil van Dijk cùng các cầu thủ Liverpool đã tới trấn an anh trong lúc trận đấu tạm dừng.

Đội ngũ y tế Galatasaray nhanh chóng vào sân sơ cứu trước khi đưa Lang rời sân bằng cáng. Anh không thể tiếp tục thi đấu và được thay thế bằng Mauro Icardi. Tan trận, nhân viên sân và ban tổ chức đã kiểm tra khu vực bảng quảng cáo nhằm làm rõ nguyên nhân sự cố.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Okan Buruk xác nhận học trò được chuyển tới bệnh viện tại Liverpool và có thể phải phẫu thuật trước khi trở về Thổ Nhĩ Kỳ. "Lang đang được đưa tới bệnh viện, vấn đề ở ngón tay là nghiêm trọng. Nếu cần phẫu thuật ngay, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định", ông cho biết.

Trên sân Anfield hôm 18/3, Galatasaray lép vế, chỉ dứt điểm 2 lần với 1 cú trúng đích - so với 28 và 16 của Liverpool. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ thảm bại 0-4 và bị loại với tổng tỷ số 1-4.

HLV Okan Buruk thất vọng với kết quả, đồng thời chỉ trích công tác trọng tài. "Chúng tôi kỳ vọng trọng tài tốt nhất thế giới, nhưng lại gặp người tệ nhất", ông nói và cho rằng đội ngũ trọng tài đã bỏ qua nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ Liverpool, đặc biệt trong hiệp một.

Galatasaray đang dẫn đầu giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ với 64 điểm, hơn Fenerbahce dù đá ít hơn một trận. Họ còn vào tứ kết Cup Quốc gia, sẽ gặp Genclerbirligi ngày 21/4.

