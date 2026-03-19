Liverpool đấu PSG ở tứ kết Champions League

AnhThắng Galatasaray 4-0 ở lượt về vòng 1/8, Liverpool đi tiếp tại Champions League với tổng tỷ số 4-1.

Sau vài tuần đáng thất vọng, áp lực cuối cùng cũng được cởi bỏ với Arne Slot khi Liverpool có một trong những màn trình diễn hay nhất mùa, để lội ngược dòng và cứu vãn cả mùa giải.

Bị dẫn 1-0 sau lượt đi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, đội chủ nhà buộc phải ghi bàn và họ đã làm được điều đó từ sớm nhờ cú dứt điểm bằng má trong chân trái của Dominik Szoboszlai từ một quả phạt góc sệt ở phút 25, qua đó cân bằng tổng tỷ số.

Trong một mùa giải mà Liverpool gặp khó khăn về sự hiệu quả của hàng công, chủ nhà tung ra tới 32 cú dứt điểm, 16 trong số đó trúng hướng cầu môn và lẽ ra có thể ghi nhiều hơn bốn bàn. Họ xứng đáng chiến thắng và có mặt ở vòng tám đội mạnh nhất, đối đầu với ĐKVĐ PSG - đội đã đánh bại họ ở giải đấu năm ngoái.

Salah (đỏ) dứt điểm thành bàn trong trận gặp Galatasaray, trên sân Anfield, Liverpool, Anh hôm 18/3. Ảnh: Reuters

Sau khi Szoboszlai ghi bàn, bầu không khí tại Anfield trở nên cuồng nhiệt hơn và các cơ hội liên tục đến với đội chủ nhà. Đầu tiên, Mohamed Salah bỏ lỡ tình huống cận thành sau sai lầm của hàng thủ Galatasaray. Florian Wirtz từ cự ly khoảng 5 mét sút bóng bị đổi hướng đi vọt xà. Và từ quả phạt góc sau đó, cú đánh đầu của Alexis Mac Allister dội xà ngang. Szoboszlai tiếp tục gây ấn tượng với cú sút xa buộc thủ môn Ugurcan Cakir phải bay người cản phá, trước khi người gác đền đội khách cản được quả phạt đền không tốt của Salah ngay trước giờ nghỉ.

Cuối cùng, Cakir cũng bị đánh bại trong hiệp hai khi một chuỗi phối hợp một chạm tuyệt đẹp kết thúc bằng pha kiến tạo của Salah cho Hugo Ekitike.

Trận đấu của Galatasaray càng trở nên tăm tối khi họ bị cuốn vào lối chơi tốc độ của Salah, Wirtz và Ekitike. Liverpool ghi bốn bàn trong vòng 11 phút để kết liễu cặp đấu, dù có một bàn bị VAR từ chối vì việt vị.

Sau khi chuyền cho Ekitike nâng tỷ số lên 2-0, Salah tiếp tục góp công lớn ở bàn thứ ba khi cú sút nhanh của anh bị Cakir đẩy ra đúng vị trí của Ryan Gravenberch, người dứt điểm bồi thành công.

Phút 61, cặp đấu coi như được định đoạt khi Salah cứa lòng vào góc cao bên trái. Ngôi sao Ai Cập trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên cán mốc 50 bàn tại giải đấu.

Đây là một đêm đặc biệt tại sân Anfield chật kín khán giả chủ nhà. Không có cổ động viên Galatasaray ở khu khán đài đội khách do án phạt từ UEFA. Trên sân, cũng gần như chỉ có một đội chơi bóng. Liverpool có chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 5,02, còn Galatasaray chỉ là 0,18.

Một lần nữa mùa này, Slot để Salah chơi bó vào trong hơn thường lệ ở cánh phải, tạo điều kiện để hậu vệ phải Jeremie Frimpong dâng cao như một mũi tấn công ở tuyến trên. Ekitike thường xuyên dạt trái, trong khi Wirtz chơi phía sau, di chuyển linh hoạt giữa biên và trung lộ. Mac Allister và Szoboszlai cũng thay nhau dâng cao từ tuyến giữa, khiến Galatasaray không thể theo kèm.

Lối chơi của Liverpool có sự linh hoạt hiệu quả, và tỷ số cuối cùng phản ánh đúng sự áp đảo của họ. Cả bốn bàn của Liverpool trận này đều đến từ những pha dứt điểm chân trái, ba đến từ chân không thuận của Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch và bàn ấn định đến từ pha dứt điểm sở trường của Salah.

Vy Anh