Tiền đạo Chelsea xô ngã cậu bé nhặt bóng của PSG

PhápTrong trận thua PSG 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, tiền đạo Pedro Neto đã nổi nóng, đẩy ngã một cậu bé nhặt bóng gây nên màn lộn xộn cuối trận đấu ở Paris.

Khi Chelsea đang bị dẫn 2-4 ở thời gian bù giờ, bóng đi hết đường biên dọc và Neto vội vàng giành lấy quả bóng mới từ một cậu bé nhặt bóng. Tuy nhiên, cậu bé này chần chừ không đưa ngay cho tiền đạo người Bồ Đào Nha, thậm chí còn có động tác như muốn ném bóng đi chỗ khác.

Nóng lòng đưa bóng nhập cuộc trở lại, Neto xô mạnh, khiến người này ngã xuống sân với vẻ mặt đau đớn. Hành động của cầu thủ 26 tuổi lập tức châm ngòi cho cảnh hỗn loạn, khi cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi.

Neto lao vào xô ngã cậu bé nhặt bóng gần cuối trận Chelsea thua PSG 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Parc des Princes, Paris ngày 11/3. Ảnh chụp màn hình

Sau một lúc lập lại trật tự, trọng tài Alejandro Jose Hernandez trao đổi với Neto, cũng như thủ quân hai bên - Reece James và Marquinhos, rồi cho trận đấu tiếp tục. Dù VAR vào cuộc xem xét kỹ tình huống, Neto không phải nhận thẻ phạt nào.

Bình luận trực tiếp trên sóng TNT Sports, cựu danh thủ Glenn Hoddle bảo vệ Neto. "Đúng là cậu ấy đã đẩy, nhưng đó là vì cậu bé nhặt bóng không chịu đưa bóng, mà lại định ném đi chỗ khác", ông nói. "Để bào chữa cho cầu thủ thì lúc đó đã là những phút cuối trận rồi. Neto muốn trận đấu tiếp tục, trong khi cậu nhóc kia lại cố tình ngăn cản. Đó chỉ là một cú huých nhẹ".

Hoddle còn nói thêm rằng trọng tài Hernandez chính xác với quyết định không rút thẻ phạt Neto sau khi VAR can thiệp. "Nếu cậu bé nhặt bóng không làm gì mà bị đẩy thì lại là một câu chuyện khác", ông nhấn mạnh.

Trận đấu kết thúc với bàn thắng ở những giây cuối thời gian bù của Khvicha Kvaratskhelia, ấn định kết quả 5-2 cho PSG. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Neto đã chủ động tìm đến cậu bé nhặt bóng, ôm và tặng chiếc áo đấu của anh như một cử chỉ làm hòa.

Trả lời phỏng vấn với TNT Sports, tiền đạo Chelsea tỏ ý hối hận về hành động trong lúc nóng giận. "Tôi muốn công khai xin lỗi cậu bé nhặt bóng về tình huống trên sân", Neto cho hay. "Tôi đã nói chuyện với em ấy rồi. Do cảm xúc bột phát khi đội nhà đang thua, tôi quá nôn nóng muốn lấy bóng. Em ấy lại giữ bóng hơi lâu nên tôi đã đẩy nhẹ một cái. Tôi nhận ra mình đã làm em ấy bị đau".

"Tôi không phải là người có tính cách như vậy. Chỉ là trong lúc nóng vội, tôi hành động thiếu kiềm chế. Tôi thực sự rất hối lỗi và muốn một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến em ấy", cầu thủ sinh năm 2000 nhấn mạnh.

Neto tặng áo cho cậu bé nhặt bóng để xin lỗi và làm hòa khi tan trận. Ảnh: X / Football on TNT Sports

Khi được hỏi liệu mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa chưa, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đáp: "Tôi không hiểu tiếng Pháp, nhưng đã cố xin lỗi đến 35 lần và em ấy cũng cười, nói điều gì đó với tôi lúc nhận áo. Tôi nghĩ em ấy hiểu đó chỉ là sự nóng nảy nhất thời. Vitinha cũng đã nói giúp rằng tôi không có ý xấu và đó chỉ là tai nạn trên sân cỏ. Trong lúc hỗn loạn, mọi người xung quanh cứ ôm và kéo tôi, nhưng điều duy nhất tôi quan tâm là tình hình của em ấy".

Sự việc của Neto gợi nhớ lại ký ức vào tháng 1/2013, khi một danh thủ Chelsea - Eden Hazard - gây tai tiếng với pha va chạm Charlie Morgan. Morgan, khi đó là cậu bé nhặt bóng của CLB Swansea, cố tình nằm đè lên bóng để câu giờ khi đội nhà đang dẫn 2-0. Hazard trong cơn tức giận đã đá vào người cậu bé, dẫn đến một tấm thẻ đỏ trực tiếp và án treo giò ba trận.

Trước đó, Neto đã bị LĐBĐ Anh cáo buộc có hành vi không chuẩn mực đối với trọng tài Darren England sau khi nhận thẻ đỏ trong trận gặp Arsenal ngày 1/3.

Hà Phương tổng hợp