Tiền còn dư trong tài khoản thu phí sẽ về đâu sau ngày 1/10?

Tiền dư trong tài khoản thu phí có thể được chuyển vào phương tiện thanh toán liên kết với tài khoản giao thông hoặc tài khoản ngân hàng sau 1/10.

Còn vài ngày trước khi đến thời hạn 1/10 chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông, nhiều chủ phương tiện băn khoăn số tiền còn dư trong tài khoản thu phí sẽ được xử lý thế nào.

Từ khi thông báo về chuyển đổi tài khoản đến nay, cả hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng điện tử (ETC) là VETC và ePass vẫn ưu tiên trừ tiền tại tài khoản thu phí khi xe lưu thông qua trạm. Trường hợp số dư trong tài khoản thu phí không đủ, nhà cung cấp mới cấn trừ tiền tại phương tiện thanh toán được liên kết với tài khoản giao thông như ví điện tử, thẻ visa.

Hiện tại, người dùng của VETC cũng có thể chủ động rút tiền còn dư trong tài khoản thu phí về ví điện tử của nhà cung cấp này. Trong 24 giờ từ khi thực hiện yêu cầu, tiền sẽ được cập nhật tại ví VETC. Tuy nhiên, việc này hiện chỉ áp dụng với tài khoản thu phí có số dư ít hơn hoặc bằng 1 triệu đồng.

Người dùng VETC chỉ cần vào ứng dụng, chọn chuyển tiền vào ví VETC và bấm xác nhận để hoàn thành việc rút tiền khỏi tài khoản thu phí. Ảnh chụp màn hình

Với người dùng ePass, họ chưa thể tự chuyển tiền từ tài khoản thu phí về phương tiện thanh toán liên kết với tài khoản giao thông trên ứng dụng như VETC. Nếu muốn rút tiền, chủ tài khoản ePass cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu rút tiền theo mẫu có sẵn và gửi về nhà cung cấp này. Sau đó, người dùng có thể nhận lại tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng.

Để xử lý hết số dư trong tài khoản thu phí ePass, đơn vị này gợi ý khách hàng có thể nạp thêm tiền vào ePass sao cho tổng số dư vừa đủ để qua trạm. Ví dụ, một chủ xe cần di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với mức phí qua trạm cuối là 197.533 đồng, mà tài khoản ePass còn 100.000 đồng thì cần nạp thêm 97.533 đồng. Hệ thống sẽ trừ hết số dư trong tài khoản thu phí của ePass trước khi chuyển sang nguồn tiền liên kết.

Với những khách hàng chưa tự thực hiện việc chuyển tiền, ông Tô Nam Toàn - Trưởng phòng Khoa học công nghệ môi trường và Hợp tác quốc tế (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết tiền còn dư trong tài khoản thu phí sẽ được trả lại qua hai cách.

Trường hợp chủ phương tiện đã liên kết ví điện tử với tài khoản giao thông, tiền từ tài khoản thu phí sẽ được chuyển tự động về ví điện tử. Tuy nhiên, đến nay, cả VETC và ePass vẫn chưa cập nhật thêm thông tin chi tiết về vấn đề này. Đại diện VETC cho biết đang chờ thêm hướng dẫn cụ thể từ Cục Đường bộ.

Còn chủ phương tiện không có ví điện tử, tài khoản chỉ liên kết với thẻ tín dụng, theo ông Toàn việc trả tiền cho nhóm khách hàng này sẽ khó hơn. Cục đã đề nghị nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu chủ phương tiện cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển lại số tiền còn dư trong tài khoản thu phí.

Trong các trường hợp này, khách hàng được miễn phí hoàn toàn việc hoàn tiền dư từ tài khoản thu phí.

Theo thống kê của Cục Đường bộ, đến ngày 25/9, 3 triệu tài khoản giao thông đã kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong số hơn 5,8 triệu xe trên cả nước. Khoảng 900.000 trong tổng số 2,8 triệu tài khoản chưa chuyển đổi có phát sinh giao dịch trong tháng 9. Các tài khoản giao thông cá nhân chưa chuyển đổi đến nay cũng gặp vướng mắc liên kết với tài khoản ngân hàng hoặc chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí.

Với doanh nghiệp, việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông vẫn khó do một số vướng mắc liên quan tới phương tiện thanh toán. VETC - đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng - cho biết đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức trung gian thanh toán xây dựng các tiêu chuẩn chung, cũng như tìm kiếm giải pháp khả thi cho doanh nghiệp.

Anh Tú