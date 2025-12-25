Lo lắng khi chồng bắt đầu quay cuồng với chứng khoán

Dù chưa bỏ bê công việc nhưng đầu óc 24/24 suy nghĩ và ghi chép về vấn đề này như con thiêu thân.

Tôi 36 tuổi, sống tại TP HCM. Gần đây gia đình tôi có vấn đề xảy ra, tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng tôi thấy rất lo lắng và mỗi lần về nhà là không muốn nói chuyện với chồng. Tôi luôn giữ im lặng. Chồng tôi là giáo viên, gần đây bắt đầu thấy chơi chứng khoán, mắt lúc nào cũng dán vào điện thoại. Ngủ dậy là cầm lấy điện thoại trước, tối cũng thức xem, kể cả lúc ăn. Dù chưa bỏ bê công việc nhưng đầu óc 24/24 suy nghĩ và ghi chép về vấn đề này như con thiêu thân.

Anh giải thích và nói với tôi là chơi cho người khác và luôn đoán đúng trong tổng số 500 người, đã thắng được mấy trăm đô tiền ảo. Nghe qua ai cũng thừa biết là lừa đảo rồi chứ không có miếng mồi béo bở như vậy, phải không ạ? Vậy nhưng có người vẫn rất bảo thủ, nói không nghe và cứ cho rằng không phải lừa đảo và thông minh. Tôi đã rút sạch tiền trong tài khoản của chồng, bằng cách trả bớt nợ cho nội, ngoại vì hè có vay mua nhà và cũng thông tin tới chị chồng, nên giờ chắc chỉ còn tầm vài triệu trong tay.

Vấn đề ở đây là giờ đầu óc chồng tôi chỉ quay cuồng việc đó, làm gì cũng vội vã để cầm điện thoại, lúc nào điện thoại cũng mở hình chứng khoán sẵn. Tôi đang lo lắng liệu có một ngày không có tiền rồi người ta chỉ cho vay app không? Chưa kể chồng đang mang hai bệnh nền sẵn trong người, ăn uống phải nấu riêng. Nhiều lúc tôi rất mệt mỏi vì vật chất đã không dư dả, chồng lao vào trò này càng khiến tôi lo lắng và thậm chí muốn mặc kệ.

Tôi làm công nhân nên những vấn đề này không hiểu rõ và không có kiến thức gì. Tôi chỉ nghĩ làm thì mới có ăn, phải tiết kiệm, chỉ mong cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng hơn, nếu có sóng gió gì nữa chắc tôi sẽ gục ngã. Qua đây, nhờ anh/chị chia sẻ thêm thông tin giúp tôi về vấn đề mà chồng đang quan tâm và cho tôi lời khuyên cũng như thêm kiến thức để tôi hiểu và nói chuyện với chồng một cách rõ ràng nhất. Xin cảm ơn. Chúc mọi người Giáng sinh 2026 an lành, hạnh phúc.

Ngọc Quỳnh