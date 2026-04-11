Tiêm vaccine cúm hàng năm có làm quá tải miễn dịch?

Tôi đã tiêm vaccine cúm hai năm liên tiếp và thấy ngừa cúm hiệu quả. Tuần tới, tôi có hẹn lịch tiêm mũi nhắc, có làm quá tải miễn dịch? (Thiên An, 30 tuổi, Phú Thọ)

Trả lời:

Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, với triệu chứng sốt, đau đầu, mệt mỏi, ho kéo dài và có thể biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim, tử vong, đặc biệt ở trẻ em, thai phụ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.

Virus cúm lây qua giọt bắn đường hô hấp hoặc bám trên bề mặt, dễ truyền khi dùng chung đồ vật hay chạm tay lên mắt, mũi, miệng. WHO và Bộ Y tế khuyến cáo tiêm vaccine cúm hàng năm vì virus thường biến đổi kháng nguyên, kháng thể từ vaccine giảm dần theo thời gian, và vaccine được cập nhật để phù hợp với chủng lưu hành.

Tiêm vaccine cúm hàng năm không làm quá tải miễn dịch. Bạn nên tuân thủ lịch hẹn, nhằm tạo kháng thể chủ động, giúp ngừa mắc cúm. Vaccine sẽ giúp phòng bệnh trong điều kiện thời tiết nước ta đang giao mùa, virus cúm phát triển.

Ngoài tiêm nhắc vaccine, bạn cần ăn uống đủ chất, tránh thức khuya, sử dụng rượu bia, mang khẩu trang khi ra đường, rửa tay thường xuyên với xà phòng để phòng bệnh. Khi có triệu chứng sốt, đau họng, đau đầu..., cần đi khám sớm, không nên tự uống thuốc tại nhà, điều trị theo mẹo dân gian.

Hiện Việt Nam đang sử dụng bốn loại vaccine cúm của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Trẻ dưới 9 tuổi chưa từng tiêm cần 2 mũi cách nhau một tháng, trẻ từ 9 tuổi và người lớn tiêm 1 mũi. Vaccine cần nhắc lại một mũi hàng năm.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC