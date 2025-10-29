Tiêm vaccine chống ốm sau khi người thân đổ bệnh nặng

Từ lúc em gái qua đời do viêm phổi nặng, bà Phượng, 70 tuổi, ghi chú lịch tiêm phòng hàng năm để chống ốm.

Cụ bà ở phường Gia Định, TP HCM, giải thích gia đình bà từng coi bệnh hô hấp là bệnh nhẹ, chỉ ho vài ba ngày là khỏi. Em gái bà 66 tuổi, từng bị đột quỵ nên chỉ ở nhà, không đi giao tiếp bên ngoài. Tưởng rằng bà sẽ tránh được các bệnh truyền nhiễm, cả gia đình không tiêm vaccine ngừa bệnh. Khi em bà nhiễm cúm A, bệnh diễn biến nặng nhanh, họ không kịp trở tay.

"Em tôi phải điều trị tích cực tại bệnh viện gần hai tháng. Mới đầu nhập viện, chụp X-quang thấy phổi trắng ít, nhưng chỉ ba ngày sau bác sĩ nói phổi đã trắng hết rồi. Từ khi nhập viện đến lúc mất, em tôi phải thở máy, nằm trong phòng hồi sức tích cực, không kịp trăn trối lời nào", bà Phượng cho biết.

Khi chuyện buồn trong gia đình tạm nguôi ngoai, bà Phượng cùng chồng đến VNVC để tiêm ngừa cúm và phế cầu. Bà lo cho người chồng hơn 70 tuổi có nhiều bệnh nền như: đái tháo đường, mỡ máu, gout... Vì vậy, khi sức khỏe ông ổn định, bà liền rủ ông tiêm ngừa.

Bà Ngọc tiêm ngừa phế cầu tại VNVC Tân Thuận. Ảnh: Khánh Hòa

Còn bà Bích Ngọc, 71 tuổi, ở phường Tân Thuận, TP HCM ngỡ ngàng vì người chồng vốn khỏe mạnh bỗng đột ngột bệnh nặng rồi qua đời. Cụ ông khi còn sống rất khỏe mạnh, có sở thích làm vườn, trồng cây cảnh. Ông luôn tự tin vào sức khỏe của mình, vì vậy chưa từng tiêm vaccine phòng bệnh, cũng không dùng đồ bảo hộ như bao tay, ủng khi làm vườn. Bác sĩ giải thích mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở ở bàn tay của ông, sau đó gây nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi. Bệnh đã âm ỉ trước đó cả tháng nhưng bản thân ông và gia đình không phát hiện, đến lúc đi viện thì bệnh tình đã nặng, phải điều trị hồi sức tích cực.

Khi ở viện chăm sóc chồng, bà được bác sĩ khuyên nên chú ý phòng bệnh. Đợt này, bà và con gái cùng tiêm ngừa phế cầu, con gái bà tiêm thêm vaccine phòng các bệnh ung thư, sùi mào gà do HPV tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Tân Thuận, TP HCM.

Người đàn ông tập thở để phục hồi chức năng phổi sau trận bệnh nặng. Ảnh: Vecteezy

Bác sĩ Nguyễn Mai Khả Huy, bác sĩ trưởng, Trung tâm tiêm chủng VNVC Tân Thuận, cho biết mầm bệnh truyền nhiễm có rất nhiều loại, bao gồm các vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng. Đường lây bệnh rất đa dạng, phổ biến là lây qua đường hô hấp như: vi khuẩn phế cầu, virus cúm, virus hợp bào hô hấp RSV, sởi, não mô cầu khuẩn. Viêm gan B, uốn ván, whitmore, xoắn khuẩn vàng da... lây qua đường máu. Nhiều bệnh cũng có thể lây qua quan hệ tình dục; qua đường tiêu hóa; từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở...

"Nhiều bệnh trong số đó đã có vaccine phòng ngừa. Tuy nhiên, trong thời gian qua, VNVC vẫn ghi nhận những câu chuyện đáng tiếc từ người tiêm, nguyên nhân từ bỏ lỡ việc phòng bệnh chủ động ngay từ đầu", bác sĩ Huy nói.

Để phòng bệnh, bác sĩ Huy khuyến cáo mọi người nên rà soát lịch sử chủng ngừa, tiêm bổ sung các vaccine còn thiếu. Bên cạnh đó, trong quá trình lao động, đặc biệt là khi tiếp xúc thường xuyên với bùn đất, mọi người nên sử dụng quần áo bảo hộ, găng tay cao su, đồng thời, luôn giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thường xuyên rửa tay với nước và xà phòng; ăn chín uống chín, tăng cường trái cây và rau xanh, thể dục đều đặn để tăng sức đề kháng.

Tuấn Khanh