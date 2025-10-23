Tiêm nhiều vaccine khiến hệ miễn dịch của trẻ nhỏ quá tải?

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, lịch tiêm chủng được thiết kế để bảo vệ trẻ đúng thời điểm và không gây quá tải miễn dịch.

Lịch tiêm chủng của trẻ dưới hai tuổi có nhiều loại vaccine như cúm, 6 trong 1 hoặc 5 trong 1, thủy đậu, bại liệt... Nhiều người lo ngại rằng tiêm nhiều vaccine cùng lúc sẽ khiến trẻ bị quá tải miễn dịch, gây bệnh hoặc ảnh hưởng lâu dài. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học cho thấy quan niệm này sai, vaccine không gây quá tải miễn dịch mà giúp cơ thể sẵn sàng chống lại bệnh nguy hiểm. Việc trì hoãn tiêm để "giảm tải" cho trẻ, thực tế làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, ví dụ sởi, cúm...

Bên cạnh đó, đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy tiêm chủng nhiều vaccine an toàn với trẻ nhỏ, theo Liên minh Vaccine Gavi. Năm 2002, nghiên cứu của bác sĩ Paul Offit cho thấy hệ miễn dịch của trẻ có thể xử lý tới 10.000 vaccine cùng lúc mà không bị suy yếu. Viện Y học Mỹ (IOM) cũng chỉ ra tiêm nhiều vaccine không gây rối loạn miễn dịch, không làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc bệnh tự miễn như tiểu đường type 1.

Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm ngừa cúm cho trẻ nhỏ. Ảnh minh họa: Unsplash

Năm 2006, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận không có bằng chứng về việc vaccine làm hại hệ miễn dịch. Năm 2018, nghiên cứu của Kaiser Permanente cho thấy tiêm ngừa tước hai tuổi không làm tăng nguy cơ mắc bệnh khác trong vòng hai năm.

Tuy nhiên, khi tiêm chủng, một số trẻ có thể bị sốt nhẹ, đau cơ. Đây là phản ứng bình thường, cho thấy hệ miễn dịch đang hoạt động. Tác dụng phụ nghiêm trọng rất hiếm gặp và luôn được theo dõi chặt chẽ. Đồng thời, vaccine được kiểm định kỹ lưỡng trước khi sử dụng và tiếp tục được giám sát sau khi đưa vào chương trình tiêm chủng.

Vì vậy, gia đình nên tuân thủ lịch chủng ngừa của con. Ngay sau sinh, bé cần tiêm một mũi viêm gan B và mũi phòng lao BCG. Từ hai tháng tuổi, trẻ có thể chủng ngừa các mũi trong lịch trình tiêm vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1. Từ 6 tháng tuổi, trẻ có thể tiêm ngừa cúm mùa và từ 9 tháng tuổi trẻ có thể tiêm ngừa sởi. Từ một tuổi, trẻ có thể chủng ngừa viêm não Nhật Bản và tiêm nhắc theo lịch.

Nếu trễ lịch, gia đình cần cho trẻ đi tiêm càng sớm càng tốt. Một số vaccine như rota virus có giới hạn tuổi, phải hoàn thành trước 8 tháng, do đó gia đình cần ghi nhớ để tuân thủ đúng.

Văn Hà (Theo Gavi)