Tiềm năng Corona Phú Quốc khi người Việt được phép vào casino

Corona Resort & Casino có nhiều tiềm năng phát triển khi Nghị quyết cho phép người Việt vào chơi tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) có hiệu lực từ 26/11.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/2025/NQ-CP hôm 26/11, cho phép người Việt Nam vào chơi tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang), đồng thời thí điểm trong 5 năm với hai nơi khác gồm: Hồ Tràm (TP HCM) và Vân Đồn (Quảng Ninh). Theo đó, người Việt chỉ được vào chơi nếu từ 21 tuổi trở lên, có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng một tháng hoặc là người chịu thuế thu nhập cá nhân từ bậc 3 trở lên.

Theo đại diện Corona Resort & Casino Phú Quốc, trong bối cảnh Singapore, Malaysia, Philippines hay Macau vận hành thành công mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp casino (integrated resort), việc Việt Nam cho phép người Việt trải nghiệm casino hợp pháp là tín hiệu tích cực.

"Không chỉ thể hiện tư duy cởi mở, linh hoạt hơn trong quản lý loại hình giải trí có điều kiện mà còn giữ chân dòng khách nội địa có nhu cầu chi tiêu cao, kích thích tiêu dùng du lịch, tạo công ăn việc làm và đóng góp đáng kể vào ngân sách. Đây là cơ hội để chúng tôi phát huy hết tiềm năng", người đại diện nói.

Corona Casino về đêm. Ảnh: Corona

Corona Resort & Casino Phú Quốc được định vị là tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí đa chức năng với đầy đủ tiện ích cao cấp như: hơn 3.000 phòng khách sạn, villa (vận hành bởi Radisson Blu, Wyndham Grand, Wyndham Garden Grandworld Phu Quoc); khu ẩm thực quốc tế Corona Food Center; trung tâm hội nghị - sự kiện chứa hơn 1.000 khách; nhà hát; khu du lịch sinh thái - thương mại dịch vụ; công viên bảo tồn động vật hoang dã Safari; sân golf, spa. Cùng với đó là casino diện tích hơn 18 ha, do Upffinity Gaming Management Hà Lan vận hành.

Mô hình tổ hợp đa chức năng giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn từ nghỉ dưỡng đến giải trí ngay tại một điểm đến mà không cần di chuyển nhiều. Đây cũng là xu hướng được các khu phức hợp du lịch lớn trên toàn cầu theo đuổi, qua đó nâng cao giá trị lưu trú, mức chi tiêu của khách.

Thời gian tới, Corona Resort & Casino Phú Quốc dự kiến đón 8.000-10.000 lượt khách mỗi ngày.

Tổ hợp "all in one" (tất cả trong một) tại Corona Corona Resort & Casino Phú Quốc. Ảnh: Corona

Theo số liệu từ Sở Du lịch Kiên Giang, năm 2024, Phú Quốc đón hơn 2,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 5 triệu lượt nội địa. Trong đó, nhóm du khách đến từ các thị trường có khả năng chi tiêu cao như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Đông Âu tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Thời gian lưu trú trung bình kéo dài, nhu cầu trải nghiệm dịch vụ giải trí - nghỉ dưỡng cao cấp tăng rõ rệt.

Phú Quốc ghi điểm với vẻ hoang sơ, làn nước xanh ngọc bích đặc trưng. Để đáp ứng nhu cầu du lịch tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở hạ tầng nơi đây được đầu tư quy mô lớn. Với hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh - từ sân bay quốc tế, cảng biển, chuỗi khách sạn, resort lớn đến các khu vui chơi giải trí, công viên chủ đề và trung tâm mua sắm, Phú Quốc được đánh giá là một trong những điểm đến có khả năng cạnh tranh trong khu vực.

