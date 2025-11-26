Cho phép người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm, Vân Đồn

Người Việt Nam từ 21 tuổi, có thu nhập từ 10 triệu mỗi tháng được phép vào chơi casino tại các dự án casino Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn, theo Nghị quyết của Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 8 ngày 26/11 về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino.

Cụ thể, Nghị quyết cho phép người Việt Nam vào chơi tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang). Đồng thời, Chính phủ thí điểm trong 5 năm việc cho người Việt vào chơi tại casino Hồ Tràm (TP HCM) và Vân Đồn (Quảng Ninh). Việc thí điểm tính từ hôm nay.

Việc quản lý người Việt vào casino và tổ chức kinh doanh loại hình này được thực hiện theo các quy định hiện hành. Cụ thể, người Việt chỉ được vào chơi nếu từ 21 tuổi trở lên, có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng một tháng hoặc là người chịu thuế thu nhập cá nhân từ bậc 3 trở lên.

Kết thúc thời gian thí điểm, casino Hồ Tràm và Vân Đồn sẽ dừng đón người Việt cho đến khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra kết luận mới. Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp vận hành các dự án casino phải tổ chức kinh doanh và quản lý người chơi Việt Nam chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ pháp luật về kinh doanh casino.

Hiện, cả nước có 9 dự án casino hoạt động (6 quy mô nhỏ và 3 lớn). Trong đó, casino đầu tiên cho người Việt vào chơi là Corona Phú Quốc, do Công cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư. Casino này nằm trong quần thể dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, gồm 1.470 máy trò chơi, 147 bàn chơi.

Phương Dung