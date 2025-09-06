Tiêm kích Venezuela bị tố 'vờn qua đầu khu trục hạm Mỹ'

Các quan chức Mỹ cáo buộc Venezuela tiếp tục cho chiến đấu cơ áp sát tàu chiến Mỹ trên vùng biển quốc tế, bất chấp cảnh báo từ Washington.

Đài CBS dẫn lời nhiều quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết máy bay quân sự Venezuela đêm 5/9 "vờn qua đầu" tàu khu trục USS Jason Dunham trên vùng biển quốc tế gần Nam Mỹ. Đây là vụ áp sát thứ hai trong vòng hai ngày qua, bất chấp các cảnh báo từ Washington, khiến giới chức Mỹ đánh giá chuỗi hành động có thể trở thành "cuộc thi gan" giữa hai bên.

Một quan chức Lầu Năm Góc mô tả máy bay tiếp cận tàu khu trục Mỹ lần này vẫn là tiêm kích F-16, tương tự sự việc trước đó một ngày. Các quan chức Mỹ không đề cập liệu tiêm kích Venezuela có mang vũ khí hay không, song khẳng định tàu khu trục USS Jason Dunham không có hành động đáp trả.

USS Jason Dunham diễn tập trong khu vực tác chiến của Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) quân đội Mỹ vào tháng 3. Ảnh: US Navy

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này trước đó lên án vụ hai tiêm kích F-16 Venezuela áp sát tàu khu trục Mỹ ngày 4/9 là "hành động khiêu khích cao độ", cho rằng động thái nhằm cản trở chiến dịch chống các tổ chức tội phạm ma túy.

Tổng thống Donald Trump hôm 5/9 cảnh báo sẽ ra lệnh bắn rơi máy bay quân sự Venezuela nếu lực lượng này trở thành mối đe dọa với các đơn vị Mỹ hoạt động trong khu vực. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sau đó cho rằng những bất đồng giữa Caracas và Washington, cả trong quá khứ và hiện tại, đều không nên trở thành lý do dẫn đến xung đột quân sự.

USS Jason Dunham là một trong loạt khí tài được Mỹ triển khai ở phía nam biển Caribe, trong khuôn khổ chiến dịch đối phó các tổ chức tội phạm và băng đảng ma túy trong khu vực. Giới quan sát nhận định đây cũng là động thái gây sức ép với chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tuần này cho biết hiện có 8 chiến hạm tham gia hoạt động chống ma túy ở Mỹ Latin, gồm 3 tàu đổ bộ tấn công, hai khu trục hạm, một tuần dương hạm và một tàu chiến đấu ven biển ở Caribe, cùng một tàu khu trục ở đông Thái Bình Dương.

Vị trí Venezuela. Đồ họa: BBC

Tổng thống Maduro hôm 1/9 mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

"Nếu bị tấn công, Venezuela sẽ ngay lập tức bước vào thời kỳ kháng chiến", ông Maduro nói.

Thanh Danh (Theo CBS, Navy Times)