Tiêm kích, trực thăng Mỹ rơi liên tiếp ở Biển Đông

Một tiêm kích F/A-18F và một trực thăng MH-60R Mỹ rơi xuống Biển Đông trong vòng nửa tiếng, không có thương vong trong sự việc.

"Khoảng 14h45 ngày 26/10, trực thăng MH-60R Sea Hawk thuộc Phi đoàn Trực thăng Tấn công hàng hải số 73 đã rơi xuống Biển Đông khi tiến hành hoạt động thường kỳ từ tàu sân bay USS Nimitz", Hạm đội Thái Bình Dương (USPACFLT) thuộc hải quân Mỹ cho biết.

Lực lượng cứu nạn thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz đã cứu được cả 3 người trên trực thăng.

"Lúc 15h15 cùng ngày, chiến đấu cơ F/A-18F thuộc Phi đoàn Tiêm kích số 22 cũng bị rơi ở Biển Đông trong lúc thực hiện nhiệm vụ thường lệ từ tàu sân bay Nimitz. Hai thành viên tổ lái phóng ghế thoát hiểm và được đưa về an toàn sau đó", USPACFLT cho hay.

USPACFLT không nêu vị trí cụ thể của tàu sân bay USS Nimitz vào thời điểm xảy ra các tai nạn, thêm rằng hai sự việc xảy ra riêng rẽ và đang được điều tra.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz rời Mỹ làm nhiệm vụ từ cuối tháng 3, dành phần lớn mùa hè để hoạt động ở Trung Đông và đang trong đợt triển khai cuối cùng trước khi quay về cảng nhà để bảo dưỡng.

USS Nimitz cùng các chiến hạm hộ tống đi qua eo biển Singapore và tiến vào Biển Đông ngày 17/10. Nhóm tác chiến Nimitz dự kiến hội quân trong thời gian ngắn với nhóm tác chiến tàu sân bay George Washington ở tây Thái Bình Dương.

Hải quân Mỹ từng gặp một số sự cố nghiêm trọng tại Biển Đông. Vào tháng 1/2022, một tiêm kích tàng hình F-35C đập mạnh vào sàn đáp tàu sân bay USS Carl Vinson khi hạ cánh rồi lao xuống biển. Mỹ sau đó trục vớt xác chiếc F-35C từ độ sâu gần 3.800 m.

Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut, một trong ba chiếc thuộc lớp Seawolf, loại tàu ngầm tấn công đắt nhất thế giới, đâm vào núi ngầm không có trên hải đồ khi làm nhiệm vụ ở Biển Đông hồi tháng 10/2021.

Sự việc khiến 11 thủy thủ bị thương và làm tàu ngầm bị vỡ nát phần mũi, phải nổi lên và mất một tuần di chuyển về căn cứ Guam. Quá trình sửa chữa USS Connecticut dự kiến kéo dài hơn 4 năm, tàu dự kiến trở lại biên chế vào cuối năm 2026.

