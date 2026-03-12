Tiêm kích thời Liên Xô mang tên lửa tiên tiến của Trung Quốc

Tiêm kích MiG-29 Serbia mang tên lửa đối đất siêu thanh CM-400 với tầm bắn 250 km, dường như được điều khiển bằng máy tính bảng.

Hình ảnh công bố ngày 10/3 cho thấy tiêm kích MiG-29 Serbia mang hai tên lửa đối đất CM-400 trên giá treo dưới cánh. Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định vũ khí này sẽ giúp Serbia sở hữu "năng lực tên lửa mà không quốc gia châu Âu nào sánh kịp, ngoài Nga".

Tên lửa CM-400 do Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) chế tạo. Sản phẩm này dường như chủ yếu dành cho xuất khẩu, chưa có thông tin quân đội Trung Quốc đưa chúng vào biên chế.

Tiêm kích MiG-29 Serbia mang tên lửa CM-400 trong ảnh công bố ngày 10/3. Ảnh: X/Peter Voinovich

CM-400 được công bố vào năm 2012, có chiều dài khoảng 4,7 m, đường kính 40 cm, nặng hơn 900 kg, mang theo đầu đạn nổ mạnh 150 kg hoặc đầu đạn xuyên giáp 200 kg. CASIC cho biết CM-400 có thể đạt tốc độ khoảng 5.300 km/h, gấp 4,5 lần âm thanh, khi lao xuống mục tiêu.

Tầm bắn của CM-400 là 250 km, nhưng một số nguồn tin cho biết tên lửa có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 400 km. CM-400 được mô tả là tên lửa diệt hạm, song có thể dùng cho nhiệm vụ chống radar và các mục tiêu khác trên mặt đất tùy loại đầu dò mang theo.

Nhờ hệ thống điều khiển vũ khí độc lập WZHK-1 do CASIC phát triển, tiêm kích do nước ngoài chế tạo như MiG-29 có thể khai hỏa CM-400 cùng nhiều loại tên lửa, bom do Trung Quốc chế tạo.

"WZHK-1 cho phép tích hợp vũ khí Trung Quốc vào máy bay mà không cần thay đổi phần mềm hay phần cứng. WZHK-1 dùng hệ thống dữ liệu không dây kết nối với máy tính bảng mà phi công mang theo người, thiết bị này đóng vai trò bộ điều khiển từ xa để phóng tên lửa", CASIC cho hay.

Mô hình biến thể chống radar CM-400AKG tại một triển lãm ở Trung Quốc năm 2024. Ảnh: VGC

CM-400 giúp Serbia mở rộng năng lực tấn công tầm xa chính xác từ trên không. Với độ linh hoạt cao, tốc độ lớn và khả năng vượt qua lưới phòng không đối phương, CM-400 được đánh giá là vũ khí có sức công phá đáng kể đối với lực lượng không quân có quy mô khiêm tốn như Serbia.

Tiêm kích MiG-29 được Liên Xô phát triển từ những năm 1970 và biên chế tháng 8/1983, với hơn 1.600 chiếc đã xuất xưởng. Serbia sở hữu 14 chiếc MiG-29 được Nam Tư mua vào năm đầu những năm 1980 và đã trải qua nhiều đợt nâng cấp.

Tiêm kích MiG-29 nguyên bản được tối ưu cho nhiệm vụ đối không, với 7 giá treo có thể mang tên lửa đối không R-27, R-73 cùng các loại bom, rocket thông thường và thùng dầu phụ.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)