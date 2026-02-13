Quân đội Trung Quốc đăng video ít nhất 15 tiêm kích tàng hình J-20 dàn hàng trên đường băng theo kiểu "Voi đi bộ".

China Military Bugle, tài khoản truyền thông chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hôm 11/2 đăng video tổng hợp hoạt động diễn tập của lực lượng không quân, tên lửa đạn đạo và lục quân nước này.

Các hình ảnh về không quân cho thấy ít nhất 15 tiêm kích tàng hình J-20 dàn hàng di chuyển trên đường băng, tương tự kiểu diễn tập "Voi đi bộ" thường được Mỹ và đồng minh tiến hành. Theo truyền thông Trung Quốc, chỉ có 12 quốc gia trên thế giới sở hữu trên 15 chiến đấu cơ tàng hình để thực hiện nội dung phô diễn sức mạnh như vậy.

Chưa rõ đây là máy bay của một trung đoàn đơn lẻ, hay là huy động từ nhiều đơn vị trong khuôn khổ diễn tập.

Tiêm kích tàng hình Trung Quốc diễn tập 'Voi đi bộ' Vũ khí Trung Quốc, trong đó có tiêm kích J-20, trong video đăng ngày 11/2. Video: X/China Military Bugle

Diễn tập "Voi đi bộ" là hình thức kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và quy trình tiêu chuẩn trước khi cất cánh ở quy mô lớn tại các căn cứ không quân. Đội ngũ phi công được yêu cầu nhanh chóng điều khiển máy bay dàn đội hình trên đường băng ở khoảng cách an toàn tối thiểu, sau đó sẵn sàng nối đuôi nhau, cất cánh liên tục.

Ngoài mục đích phô diễn sức mạnh quân sự, cuộc diễn tập cũng giúp chỉ huy đánh giá khả năng triển khai lực lượng tối đa trong thời gian ngắn, mô phỏng tình trạng số lần xuất kích tăng đột biến trong các chiến dịch quân sự.

J-20 là một trong hai tiêm kích thế hệ 5 của Trung Quốc, bên cạnh dòng J-35. J-20 có ba phiên bản, trong đó biến thể J-20A được chỉnh sửa phần mũi so với phiên bản gốc, có kính buồng lái ngắn hơn và phần lưng phía sau được kéo dài để thêm không gian chứa nhiên liệu, thiết bị hàng không và tác chiến điện tử. Cuối cùng là biến thể hai chỗ ngồi J-20S.

Tiêm kích J-20 Trung Quốc dàn hàng trong video công bố hôm 11/2. Ảnh chụp màn hình

Cả ba dường như đều sử dụng động cơ WS-10C, vốn là giải pháp tình thế trong khi chờ các kỹ sư nước này hoàn thiện động cơ WS-15 mạnh hơn. Cuối năm 2024, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nguyên mẫu J-20A trang bị động cơ WS-15, nhưng chưa rõ tiến độ triển khai.

Ảnh chụp hồi tháng 9/2025 cho thấy Trung Quốc có thể đã sản xuất ít nhất 300 tiêm kích J-20 trong vòng 16 năm. Để so sánh, Mỹ chỉ chế tạo tổng cộng 195 tiêm kích tàng hình F-22 trong giai đoạn 1996-2011. Điều này có nghĩa là Trung Quốc đã xuất xưởng số lượng chiến đấu cơ J-20 nhiều gấp ít nhất 1,5 lần so với tổng số F-22 mà Mỹ chế tạo trong cùng khoảng thời gian.

Phạm Giang (Theo Xinhua, Aviationist)