Tiêm kích Su-30 Nga rơi, hai phi công thiệt mạng

Máy bay Su-30 Nga rơi khi bay huấn luyện ở tỉnh Karelia khiến hai thành viên kíp bay thiệt mạng, chưa rõ nguyên nhân sự việc.

Artur Parfenchikov, lãnh đạo Cộng hòa Karelia thuộc Nga, cho biết tiêm kích Su-30 gặp nạn hôm 13/11 thuộc biên chế Trung đoàn Tiêm kích số 159, đóng tại sân bay Petrozavodsk. Máy bay rơi xuống rừng và không gây thương vong dưới mặt đất. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, giới chức đang điều tra nguyên nhân dẫn tới sự việc.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận thông tin, cho biết máy bay gặp nạn khi thực hiện chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch. "Tiêm kích không mang vũ khí và rơi xuống khu vực trống trải, không có người ở. Tổ lái đã thiệt mạng", cơ quan này cho hay.

Lực lượng khẩn cấp tại hiện trường vụ rơi máy bay Su-30 ở Karelia hôm 13/11. Ảnh: Gazeta

Su-30 là tiêm kích hạng nặng được Nga phát triển và sản xuất từ đầu thập niên 1990, chủ yếu cho thị trường xuất khẩu. Phiên bản Su-30SM cho quân đội Nga được biên chế từ năm 2013, hiện là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của nước này.

Ước tính hơn 630 phi cơ Su-30 đã được xuất xưởng. Tính đến năm 2024, không quân và không quân hải quân Nga vận hành hơn 130 chiếc Su-30SM.

Tiêm kích Su-30SM Nga bay tại vùng Krasnodar hồi năm 2016. Ảnh: RIA Novosti

Quân đội Nga đã trải qua một số vụ tai nạn máy bay khi huấn luyện trong năm nay. Hồi đầu tháng 10, một tiêm kích MiG-31 bị rơi ở tỉnh Lipetsk, tổ bay phóng ghế thoát hiểm an toàn. Trước đó 3 tháng, tiêm kích bom Su-34 bị hỏng càng đáp trong lúc huấn luyện ở tỉnh Nizhny Novgorod, kíp lái đưa máy bay tới nơi an toàn rồi phóng ghế thoát hiểm.

Phạm Giang (Theo Lenta, Interfax)