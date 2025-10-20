Tiêm kích Su-30 Ấn Độ diễn tập đánh cận chiến với F-35 Anh

Biên đội Su-30, Jaguar mô phỏng tập kích tàu sân bay và không chiến tầm gần với biên đội F-35 Anh trong cuộc diễn tập ngoài khơi Ấn Độ.

Khoa mục phòng thủ tàu sân bay nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập Konkan 2025 giữa lực lượng Anh và không quân Ấn Độ hồi giữa tháng, nhưng thông tin chỉ được công bố ngày 19/10.

"12 chiến đấu cơ Ấn Độ, gồm 8 tiêm kích hạng nặng Su-30 và 4 cường kích Jaguar, được máy bay cảnh báo sớm Il-76 Phalcon yểm trợ, đã tìm cách xuyên thủng lưới phòng vệ để tung đòn tấn công mô phỏng nhằm vào soái hạm cùng đội tàu hộ tống", hải quân Anh cho hay.

Các chiến đấu cơ Anh, Ấn Độ trong cuộc tập trận Konkan 2025 hôm 14/10. Ảnh: Hải quân Anh

Giới chức Anh cho biết tổng cộng 22 máy bay đã tham gia diễn tập, thực hiện "4 trận đánh cận chiến và 3 loại nhiệm vụ", song không nêu cụ thể. Đây cũng là lần đầu hai nước tổ chức diễn tập theo hình thức đối đầu, nhằm thử nghiệm "khả năng phối hợp tác chiến, tính cơ động và chiến thuật".

Kết quả cuộc đối đầu không được công bố.

Theo biên tập viên Parth Satam của trang tin hàng không Aviationist, trận không chiến mô phỏng sẽ giúp phi công Anh làm quen với khả năng cơ động của dòng Su-30MKI Ấn Độ, từ đó xây dựng kinh nghiệm đối đầu với những máy bay trong biên chế không quân Trung Quốc và Nga như Su-30SM, Su-35S, J-15 và J-16.

Dù vậy, các phi cơ này vẫn được đánh giá là vượt trội dòng Su-30MKI Ấn Độ trên nhiều khía cạnh như radar, động cơ, hệ thống điện tử và năng lực gây nhiễu.

"Các trận chiến mô phỏng giúp quân nhân hai nước có thể kiểm tra kỹ năng cá nhân, hệ thống cảm biến, vũ khí và chiến thuật tác chiến, đặc biệt khi đối đầu với những máy bay ít có dịp chạm trán", hải quân Anh cho hay.

Su-30 là dòng tiêm kích hạng nặng được Nga sản xuất từ đầu thập niên 1990, chủ yếu cho thị trường xuất khẩu. Phiên bản Su-30MKI là chiến đấu cơ chủ lực của không quân Ấn Độ với hơn 270 chiếc trong biên chế, trong đó khoảng 40 máy bay được nâng cấp để mang tên lửa diệt hạm siêu thanh BrahMos-A.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales và các máy bay Anh, Ấn Độ trong cuộc diễn tập hôm 14/10. Ảnh: Hải quân Ấn Độ

Jaguar là cường kích siêu thanh do Anh và Pháp hợp tác phát triển từ những năm 1960, hiện vẫn được không quân Ấn Độ sử dụng. Nhiều chiếc đã được nâng cấp theo gói DARIN III, cải thiện năng lực tấn công chính xác so với dòng máy bay nguyên bản.

F-35B là phiên bản được phát triển cho thủy quân lục chiến Mỹ và một số khách hàng nước ngoài, nổi bật nhờ khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL), cho phép nó hoạt động trên các tàu đổ bộ có sàn đáp nhỏ hơn tàu sân bay thông thường.

Hồi tháng 6, một chiếc F-35B thuộc biên chế tàu sân bay HMS Prince of Wales suýt cạn dầu khi diễn tập ở Ấn Độ Dương, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế ở miền nam Ấn Độ và nằm lại đây trong hơn một tháng để chờ sửa chữa.

Ngày 11/8, một chiếc F-35B khác thuộc biên chế HMS Prince of Wales tiếp tục gặp trục trặc kỹ thuật, phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế ở Nhật Bản.

Phạm Giang (Theo Aviationist)