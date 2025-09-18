Tiêm kích Nhật lần đầu triển khai đến châu Âu trong hơn 70 năm

4 tiêm kích Nhật Bản đáp xuống căn cứ tại châu Âu và Canada, đánh dấu lần đầu triển khai tại khu vực kể từ năm 1954.

Biên đội máy bay thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) được điều động tới các căn cứ tại Canada, Mỹ và châu Âu trong chiến dịch "Đại bàng Đại Tây Dương" diễn ra ngày 15/9-1/10. Đây là lần đầu JASDF điều động tiêm kích đến các căn cứ tại Canada và châu Âu kể từ khi lực lượng này thành lập năm 1954.

Tổng cộng 180 binh sĩ cùng 8 máy bay, trong đó có 4 tiêm kích hạng nặng F-15, hai vận tải cơ C-2 và hai máy bay tiếp dầu đã tham gia chiến dịch. "Nhiệm vụ này dựa trên đánh giá rằng an ninh của châu Âu - Đại Tây Dương và châu Á - Thái Bình Dương liên hệ mật thiết với nhau", JASDF cho hay.

Tiêm kích F-15J Nhật Bản hạ cánh xuống căn cứ Goose Bay ở Canada ngày 17/9. Ảnh: JASDF

Biên đội máy bay Nhật Bản hạ cánh xuống căn cứ không quân Eielson tại bang Alaska của Mỹ ngày 15/9, rồi tới căn cứ Goose Bay ở Canada sau đó hai ngày. Sau thời gian triển khai ở Mỹ và Canada, lực lượng Nhật Bản sẽ lần lượt đến căn cứ Coningsby tại Anh và Laage của Đức.

Nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các tiêm kích F-15 sẽ không tham gia huấn luyện với lực lượng sở tại, do lo ngại những nguy cơ tiềm ẩn khi hoạt động trên khu vực xa lạ sau những chuyến bay kéo dài.

Đợt triển khai được công bố sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Anh và Nhật Bản tại Tokyo hồi tháng trước, trong đó hai nước cam kết tăng cường hơn nữa năng lực quốc phòng và hợp tác an ninh.

Nhật Bản đang vận hành 155 tiêm kích hạng nặng F-15J và 44 chiếc F-15DJ, biến thể huấn luyện hai chỗ ngồi có khả năng chiến đấu. Tiêm kích F-15J/DJ do tập đoàn Mitsubishi chế tạo theo giấy phép của Mỹ, có một số khác biệt so với mẫu nguyên bản.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Defense News)