Tiêm kích Nhật giám sát UAV nghi của Trung Quốc gần đảo tiền tiêu

Nhật Bản điều tiêm kích theo dõi một UAV nghi của Trung Quốc khi nó bay qua vùng biển giữa đảo tiền tiêu Yonaguni và đảo Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay cho biết quân đội nước này ngày 15/11 phát hiện một máy bay không người lái (UAV), được cho là của Trung Quốc, bay giữa đảo Yonaguni và đảo Đài Loan. Yonaguni là đảo tiền tiêu ở phía nam Nhật Bản, nằm cách đảo Đài Loan khoảng 111 km.

Tiêm kích thuộc Bộ tư lệnh phòng không Tây Nam của Nhật Bản được điều động để theo dõi phi cơ này. Bản đồ được Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố cho thấy UAV bay gần đảo Yonaguni theo hướng từ bắc xuống nam, lượn ít nhất một vòng trước khi quay về nơi xuất phát.

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Hướng UAV nghi của Trung Quốc di chuyển gần đảo tiền tiêu của Nhật Bản ngày 15/11. Đồ họa: BQP Nhật Bản

Sự việc trên xảy ra một ngày trước khi hải cảnh Trung Quốc thông báo triển khai đội tàu tuần tra trên vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, nơi Nhật Bản đang kiểm soát, trên biển Hoa Đông.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo gia tăng sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi ngày 7/11 tuyên bố Nhật Bản có thể có động thái quân sự nếu đảo Đài Loan bị tấn công. Trung Quốc phản ứng dữ dội sau phát biểu này và lần đầu triệu đại sứ Nhật Bản sau hai năm.

Giới chức Trung Quốc ngày 14/11 khuyến cáo công dân không tới Nhật Bản. Tokyo sau đó kêu gọi Bắc Kinh "nên áp dụng những biện pháp phù hợp", song không nêu thêm chi tiết.

Ông Masaaki Kanai, lãnh đạo Vụ châu Á và châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tới Trung Quốc hôm nay để gặp người đồng cấp Liu Jinsong nhằm xoa dịu căng thẳng đang leo thang với Trung Quốc.

Tiêm kích F-15J của Nhật Bản bay gần thành phố Gifu ngày 9/10. Ảnh: Jet Photos

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời. Trung Quốc chủ trương đối thoại và thống nhất trong hòa bình, song nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo.

Các lãnh đạo Nhật Bản trước đây thường tránh công khai nhắc đến đảo Đài Loan khi thảo luận về các kịch bản quân sự trong khu vực. Đây được coi là chính sách "mơ hồ chiến lược" của Nhật Bản và được đồng minh Mỹ ủng hộ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Kyodo)