Tập đoàn Mỹ thông báo tiêm kích F-22 phóng tên lửa đối không AIM-120 ở khoảng cách xa nhất từ trước đến nay, song không nêu số liệu cụ thể.

Tập đoàn quốc phòng RTX ngày 16/9 thông báo đã cùng không quân Mỹ tiến hành loạt cuộc thử nghiệm với tiêm kích tàng hình F-22 ở bang Florida vào mùa thu năm 2024, trong đó tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM đã "bay xa chưa từng thấy".

"Đợt thử nghiệm cho thấy thời gian bay của tên lửa AMRAAM có thể được kéo dài hơn trước, giúp tăng đáng kể sát thương của máy bay thế hệ 5", thông báo có đoạn.

RTX không công bố thông tin cụ thể như tầm bay của tên lửa AIM-120 trong thử nghiệm, song cho biết quả đạn được sử dụng là phiên bản AMRAAM nâng cấp theo chương trình F3R. Dự án này tập trung vào hai biến thể hiện đại nhất của dòng AMRAAM gồm AIM-120C-8 và AIM-120D-3.

Tiêm kích Mỹ phóng tên lửa tầm trung 'bay xa chưa từng thấy' Vụ phóng tên lửa AMRAAM F3R trong video đăng năm 2021. Video: RTX

"Tên lửa AIM-120 nguyên bản đã khá cũ, khi lần đầu hạ được mục tiêu từ năm 1992, nhưng cuộc thử nghiệm cho thấy dòng AMRAAM vẫn còn rất nhiều tiềm năng và có khả năng tăng tầm bắn hơn nữa, dù hiện có nhiều thiết kế mới và vượt trội hơn", bình luận viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Theo Newdick, cuộc thử nghiệm còn cho thấy nỗ lực của không quân Mỹ nhằm cải tiến tiêm kích F-22. Lực lượng này đã nhiều lần nâng cấp dòng F-22 để duy trì hiệu quả tác chiến trong nhiều năm tới, có thể là đến thập niên 2040.

AIM-120 AMRAAM là tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động, có thể hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Đầu dò radar chủ động cho phép tên lửa ứng dụng nguyên lý "bắn và quên", giúp máy bay không cần liên tục khóa mục tiêu sau khi phóng đạn và thoát ly khỏi đòn bắn trả của đối phương.

Tên lửa AIM-120 AMRAAM trong bức ảnh đăng ngày 16/9. Ảnh: RTX

Phiên bản AIM-120A nguyên gốc có tầm bay 50 km, trong khi biến thể AIM-120C-8 được Mỹ bán cho đồng minh có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 180 km. AIM-120D-3 được cho là có tầm bắn xa hơn và khả năng kháng nhiễu tốt hơn AIM-120C-8.

Mỹ đang phát triển phiên bản kế nhiệm là AIM-260, dự kiến trang bị cho cả không quân và hải quân. Thông số kỹ thuật cụ thể của AIM-260 vẫn được giữ bí mật, song nó sẽ có tầm bắn xa hơn đáng kể so với AIM-120 và có chung thiết kế tổng thể.

Phạm Giang (Theo War Zone)