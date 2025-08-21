Tiêm kích Mỹ lao xuống biển

Tiêm kích F/A-18 của hải quân Mỹ lao xuống vùng biển ngoài khơi bang Virginia, phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn và đã được giải cứu.

Hải quân Mỹ thông báo một tiêm kích F/A-18E Super Hornet thuộc Phi đoàn Tiêm kích số 83 bị rơi xuống biển khi huấn luyện ngoài khơi bang Virginia hôm 20/8. Phi công phóng ghế thoát hiểm, được tìm thấy sau khoảng 1 tiếng rưỡi và đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Giới chức Mỹ đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố, thêm rằng chiếc F/A-18E gặp nạn chưa được trục vớt.

Tiêm kích F/A-18E của Phi đoàn số 83 làm nhiệm vụ trên Biển Đỏ hồi năm 2024. Ảnh: US Navy

Đây là lần thứ 4 hải quân Mỹ mất tiêm kích Super Hornet trong năm qua, sau 3 vụ rơi máy bay trong đợt triển khai của nhóm tác chiến tàu sân bay Harry S. Truman ở Biển Đỏ. Một máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, chế tạo trên khung thân của dòng F/A-18F, cũng lao xuống vịnh San Diego hồi tháng 2.

Phi đoàn 83 thuộc Không đoàn Tàu sân bay số 3, thường triển khai cùng nhóm tác chiến Dwight D. Eisenhower. Đơn vị này trở về đóng quân tại căn cứ Oceana ở bang Virginia từ tháng 7/2024 sau hơn 9 tháng làm nhiệm vụ trên biển, phần lớn tại Biển Đỏ.

Super Hornet là tiêm kích hạm đa năng được phát triển cho hải quân Mỹ, gồm biến thể F/A-18E một chỗ ngồi và F/A-18F hai chỗ ngồi. Chúng đảm nhận hàng loạt nhiệm vụ như phòng thủ nhóm tác chiến tàu sân bay, chiếm ưu thế trên không, tấn công mục tiêu mặt đất và mặt biển. Mỗi chiếc có giá khoảng 67 triệu USD.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, USNI, AP)