Tiêm kích Mỹ bị tố áp sát bờ biển Venezuela

Venezuela tuyên bố phát hiện 5 tiêm kích Mỹ bay gần bờ biển, gọi đây là "hành động khiêu khích" và "mối đe dọa an ninh quốc gia".

Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino ngày 2/10 phát biểu trên truyền hình rằng mạng lưới phòng không và hệ thống giám sát tại sân bay lớn nhất của Venezuela đã phát hiện 5 chiến đấu cơ Mỹ "tiếp cận bờ biển", nhưng không cho biết chủng loại chiến đấu cơ cụ thể.

"Sự hiện diện của những máy bay này tại khu vực là hành động khiêu khích trắng trợn và mối đe dọa đối với an ninh quốc gia", ông nói.

Tiêm kích F-35B Mỹ trên bầu trời Puerto Rico hôm 30/9. Ảnh: Reuters

Chính phủ Venezuela sau đó nói rằng hãng hàng không quốc gia Colombia Avianca thông báo phát hiện máy bay Mỹ cách bờ biển Venezuela khoảng 75 km. "Venezuela kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth lập tức chấm dứt thái độ liều lĩnh, hiếu chiến và coi gây hấn như trò cảm giác mạnh", tuyên bố của chính phủ Venezuela có đoạn.

Giới chức Mỹ chưa lên tiếng về cáo buộc của Venezuela. Hãng hàng không Avianca cũng chưa bình luận về thông tin.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela gần đây gia tăng khi Washington triển khai nhiều khí tài quân sự, trong đó có 10 tiêm kích tàng hình F-35B, 8 tàu mặt nước và một tàu ngầm hạt nhân, đến vùng biển Caribe với lý do đối phó các băng nhóm tội phạm buôn ma túy.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố phương pháp chặn bắt xuồng chở ma túy nhiều năm qua không hiệu quả, nên Mỹ từ nay sẽ "cho nổ tung" mục tiêu thay vì truy đuổi. Chính quyền Mỹ thông báo đã tập kích ít nhất ba xuồng nghi chở ma túy từ Venezuela trong những tuần gần đây, khiến 14 người thiệt mạng, nhưng chưa cung cấp bằng chứng cho thấy có ma túy trên ba chiếc xuồng đó.

Dàn máy bay, tàu chiến Mỹ đang hiện diện gần Venezuela. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

NBC News ngày 26/9 đưa tin Lầu Năm Góc đang thảo luận về khả năng triển khai máy bay không người lái (UAV) để tập kích các thành viên và thủ lĩnh băng đảng ma túy, cũng như xưởng điều chế ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela.

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez chỉ trích các tuyên bố của Mỹ về đối phó buôn lậu ma túy là "dối trá", cho rằng mục tiêu thực sự của Mỹ là kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đầu tháng 9 gửi thư cho chính quyền Mỹ, trong đó bác bỏ cáo buộc của Washington nhằm vào Caracas về vấn đề ma túy và đề nghị đàm phán trực tiếp với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ đề xuất và khẳng định duy trì lập trường không công nhận chính quyền của ông Maduro.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)