Tiêm kích J-20 Trung Quốc tiếp tục phô diễn chế độ 'Quái thú'

Tiêm kích J-20 Trung Quốc bay thử nghiệm với 8 tên lửa đối không tầm xa dưới cánh, thể hiện khả năng mang tối đa 14 quả đạn các loại.

Video được công bố ngày 28/9 cho thấy tiêm kích tàng hình J-20 Trung Quốc mang theo 8 tên lửa lắp trên các giá treo đôi dưới hai bên cánh, có thể là đạn đối không tầm xa PL-15 hoặc PL-17 với tầm bắn lần lượt 200-300 km và 300-500 km.

Với cấu hình này, tiêm kích J-20 có thể mang tối đa 14 tên lửa, gồm 8 quả dưới cánh, 4 tên lửa tầm trung PL-15 trong khoang vũ khí dưới bụng và hai quả đạn tầm ngắn PL-10 trong khoang bên hông. Giới phân tích quân sự chỉ ra rằng phương án này tương tự chế độ "Quái thú" của tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ.

Tiêm kích J-20 mang 8 tên lửa ngoài thân trong chế độ 'Quái thú' Tiêm kích J-20 mang 8 tên lửa dưới cánh trong video công bố ngày 28/9. Video: Weibo/Taihu Jun

"Quái thú" không phải thuật ngữ kỹ thuật chính thức, mà là biệt danh được đặt cho cấu hình mang tải vũ khí tối đa của dòng F-35. Biện pháp này được áp dụng khi nó hoạt động trong môi trường ít nguy hiểm, đánh đổi tính tàng hình để cho phép chiếc F-35 mang lượng vũ khí nhiều gấp 4 lần so với chế độ thông thường.

Tiêm kích J-20 lần đầu xuất hiện trong chế độ "Quái thú" hồi tháng 2. Theo một số chuyên gia, cả hai chiếc J-20 dường như có sơn màu vàng của máy bay thử nghiệm, không phải màu xám hay đen đậm như tiêm kích đã được biên chế cho không quân Trung Quốc.

"Các chỉ huy Trung Quốc có thể cho J-20 xuất kích ở chế độ tàng hình hoặc quái thú tùy vào yêu cầu chiến dịch", biên tập viên Parth Satam của chuyên trang quân sự Aviationist nhận định.

Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ triển khai các phi đội J-20 hỗn hợp, trong đó những chiếc tàng hình sẽ là mũi nhọn giao chiến ở tiền phương, còn lực lượng dùng cấu hình "Quái thú" sẽ ở phía sau hỗ trợ khi cần tăng cường hỏa lực.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, AFP, AP)