Tiêm kích hạm Trung Quốc mang tên lửa siêu thanh tầm bắn 1.800 km

Tiêm kích hạm J-15 lần đầu xuất hiện cùng tên lửa diệt hạm siêu thanh YJ-15, vũ khí ra mắt trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh năm ngoái.

Ảnh chụp tuần trước và được chuyên trang hàng không Aviationist phân tích hôm 9/2 cho thấy tiêm kích hạm J-15T Trung Quốc đang bay tại khu vực chưa xác định, dưới cánh máy bay là hai tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh YJ-15.

Tạp chí quốc phòng IHS Janes nhận định YJ-15 có chiều dài 6,5 m, đường kính khoảng 0,5 m và nặng 1,5 tấn, mang đầu đạn có khối lượng 200 kg. Tên lửa có thể đạt tốc độ gần 6.200 km/h, gấp 5 lần âm thanh, và tầm bắn ước tính 1.200-1.800 km.

Tiêm kích J-15T mang tên lửa chống hạm YJ-15 trong ảnh công bố ngày 5/2. Ảnh: X/FaySue6

"YJ-15 là sự bổ sung đáng kể cho kho tên lửa tầm xa ngày càng lớn của Trung Quốc, trong đó có mẫu YJ-21E phóng từ tiêm kích J-10C và JL-1/CH-AS-X-13 của oanh tạc cơ H-6K. Chúng có khả năng tấn công mục tiêu trên biển và mặt đất, sẵn sàng cho nguy cơ xung đột cường độ cao ở phía tây Thái Bình Dương với đối thủ ngang hàng như Mỹ", biên tập viên Parth Satam của Aviationist cho hay.

Satam cho rằng YJ-15 được phát triển trên cơ sở tên lửa diệt hạm YJ-12 phóng từ bệ mặt đất, chiến hạm và máy bay với tầm bắn 500 km, có nhiều điểm tương đồng với tên lửa hành trình siêu thanh Kh-31 ra đời từ thời Liên Xô.

Quả đạn có 4 cửa hút khí đối xứng, cho thấy nó sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) hoặc động cơ phản lực dòng thẳng chuyên vận hành ở tốc độ siêu thanh (scramjet). Trên các cửa hút khí có những cánh ổn định dài và cánh nhỏ nằm phía cuối, cửa xả khí cũng có 4 cánh nhỏ.

Tên lửa YJ-15 trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Tên lửa này được thiết kế để tấn công mục tiêu giá trị cao như tàu sân bay và chiến hạm cỡ lớn, song có thể đảm nhận vai trò tấn công mục tiêu trên bộ. Tạp chí IHS Janes đánh giá với tốc độ siêu thanh và khả năng cơ động trong pha cuối, YJ-15 sẽ gây nhiều khó khăn cho hệ thống phòng thủ trên chiến hạm đối phương.

J-15T là biến thể hỗ trợ cất cánh bằng máy phóng của dòng J-15, được trang bị hệ thống điện tử mới hơn so với phi cơ nguyên bản.

Sự xuất hiện của tên lửa YJ-15 trên mẫu J-15T cho thấy phiên bản này đã trở thành tiêm kích hạm hàng đầu của Trung Quốc, đảm nhận cả nhiệm vụ đối không, đối đất và đối hải tương tự dòng F/A-18E/F của Mỹ. Đây cũng là loại tên lửa diệt hạm phóng từ máy bay đầu tiên được trang bị cho không quân hải quân Trung Quốc.

"YJ-15 cung cấp cho tiêm kích hạm Trung Quốc khả năng tấn công mục tiêu mặt biển và mặt đất từ khoảng cách xa, cũng như bổ sung năng lực cho nhóm tác chiến tàu sân bay, bên cạnh tên lửa hành trình YJ-18 và đạn đạo siêu vượt âm diệt hạm YJ-20 phóng từ tàu chiến", Satam nhận định.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, AP, AFP)