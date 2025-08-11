Tiêm kích F-35B Anh hạ cánh khẩn xuống Nhật Bản

Phi cơ F-35B Anh phải hạ cánh khẩn cấp xuống Nhật Bản do sự cố kỹ thuật, chỉ 2 tháng sau khi một chiếc khác gặp tình huống tương tự.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tiêm kích tàng hình F-35B Anh xuất phát từ tàu sân bay HMS Prince of Wales đã gặp trục trặc kỹ thuật, phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Kagoshima sáng nay.

Giới chức Nhật Bản nói rằng phi cơ Anh đang được kiểm tra kỹ lưỡng để có thể sớm trở lại tàu sân bay, song không tiết lộ trục trặc cụ thể. Hình ảnh do truyền thông Nhật Bản công bố cho thấy tiêm kích không có dấu hiệu hư hại nào ở bên ngoài.

Chiếc F-35B hạ cánh khẩn ở Nhật Bản mang số hiệu 016, không phải máy bay gặp trục trặc và mắc kẹt ở Ấn Độ.

Tiêm kích F-35B Anh tại sân bay Kagoshima ở Nhật Bản hôm 10/8. Ảnh: NHK

Đường băng ở sân bay đã bị đóng cửa trong khoảng 20 phút để nhân viên kỹ thuật di chuyển phi cơ sang đường lăn và tiến hành kiểm tra.

Sự việc xảy ra gần 2 tháng sau vụ một tiêm kích F-35B thuộc biên chế tàu sân bay HMS Prince of Wales suýt cạn dầu khi diễn tập ở Ấn Độ Dương, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Thiruvananthapuram tại bang Kerala ở miền nam Ấn Độ. Sự cố kỹ thuật, được cho là ở hệ thống thủy lực, khiến nó không thể cất cánh và phải nằm tại sân bay trong hơn một tháng để chờ sửa chữa.

F-35B là phiên bản được phát triển cho thủy quân lục chiến Mỹ, nổi bật nhờ khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL), cho phép nó hoạt động trên các tàu đổ bộ có sàn đáp nhỏ hơn tàu sân bay thông thường. Tuy nhiên, hệ thống STOVL cồng kềnh khiến F-35B có tầm hoạt động và khả năng cơ động thua kém biến thể F-35A không quân và F-35C hải quân.

Tính đến tháng 11/2023, đã có ít nhất 16 tiêm kích F-35B của Mỹ và đồng minh gặp nạn, trong đó nhiều chiếc bị phá hủy hoàn toàn.

Tiêm kích F-35B Anh được cho là tại sân bay Kagoshima ở Nhật Bản hôm 10/8. Ảnh: X/acct_of_master

Theo kế hoạch ban đầu, Anh dự kiến mua 150 tiêm kích F-35B, song sau đó giảm xuống 138 chiếc. Không quân Anh đã tiếp nhận 39 máy bay, trong đó một chiếc rơi ở Địa Trung Hải hồi năm 2021, dường như do động cơ hút phải tấm che mưa bằng nhựa và mất lực đẩy khi cất cánh.

