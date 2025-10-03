Tiêm kích F-35 Hà Lan khoe thành tích hạ 'UAV Nga'

Tiêm kích F-35 Hà Lan sơn biểu tượng có hình giống UAV Nga, dường như là phi cơ đã đánh chặn phi cơ xâm nhập Ba Lan tháng trước.

"Tiêm kích tàng hình F-35 đang đóng quân tại Ba Lan để bảo vệ những khu vực thuộc NATO. Các phi công Hà Lan đã nhiều lần xuất kích, trong đó có một lần khai hỏa để hạ máy bay không người lái (UAV) của Nga", Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết hôm 1/10.

Cơ quan này cũng đăng ảnh tiêm kích tàng hình F-35 thuộc Phi đoàn số 313 đang đồn trú tại Ba Lan, cho thấy dưới buồng lái được sơn một biểu tượng có hình dáng giống phi cơ mồi bẫy làm bằng xốp nhựa Gerbera hoặc UAV tự sát tầm xa Geran của Nga.

Tiêm kích tàng hình F-35 Hà Lan trong ảnh công bố ngày 1/10. Ảnh: BQP Hà Lan

Giới chức Ba Lan cho biết 19 UAV đã xâm nhập không phận nước này khi Nga tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng vào miền tây Ukraine rạng sáng 10/9. Theo giới chức Ba Lan, ít nhất 4 trong số 19 UAV bị bắn hạ, số còn lại rơi xuống đất vì hết nhiên liệu.

United24, nền tảng gọi vốn của chính phủ Ukraine, cho biết chiếc F-35 Hà Lan đã phóng tên lửa đối không AIM-9X để hạ các UAV mồi bẫy Gerbera. Một quả AIM-9X có giá 500.000 USD, trong khi máy bay Gerbera được làm từ vật liệu rẻ tiền và có giá ước tính 10.000 USD.

Ngoài phi đội F-35 Hà Lan, tham gia cuộc đánh chặn còn có tiêm kích F-16 Ba Lan, một máy bay cảnh báo sớm Italy và một máy bay tiếp dầu. Chưa có thông tin cho thấy F-16 bắn hạ được mục tiêu, nhưng giới chức Ba Lan thừa nhận một tên lửa đối không tầm trung AIM-120C-7, có giá khoảng 2 triệu USD, đã gặp trục trặc và lao trúng nhà dân, khiến công trình bị hư hỏng nặng.

Biểu tượng UAV (khoanh đỏ) dưới buồng lái tiêm kích F-35 Hà Lan trong ảnh công bố ngày 1/10. Ảnh: BQP Hà Lan

Sự việc khiến các chuyên gia và quan chức quốc phòng phương Tây chỉ ra rằng NATO đang phụ thuộc vào vũ khí tối tân, trong đó có tiêm kích F-35 và tên lửa phòng không Patriot, để đối phó với UAV giá rẻ. Họ đánh giá đây không phải giải pháp bền vững trong xung đột cường độ cao và cần kết hợp những phương án rẻ tiền hơn.

Tình báo phương Tây đến nay vẫn chưa thể xác định vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan là hành động cố ý hay sự cố ngoài ý muốn. Bộ Quốc phòng Nga khi đó tuyên bố chỉ tập kích mục tiêu ở Ukraine, không nhắm vào Ba Lan và cho biết sẵn sàng tham vấn với nước này nếu cần.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, AFP, AP)