Tiêm kích F-16 Venezuela 'áp sát tàu chiến Mỹ'

Mỹ nói Venezuela "khiêu khích nghiêm trọng" khi điều hai chiến đấu cơ, được cho là tiêm kích F-16, gần chiến hạm nước này ở Caribe.

"Hai máy bay quân sự của chính quyền ông Maduro hôm nay hoạt động gần một tàu hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế. Động thái khiêu khích nghiêm trọng trên được tiến hành nhằm cản trở chiến dịch chống ma túy của chúng tôi", Lầu Năm Góc ngày 4/9 thông báo.

Cơ quan này yêu cầu chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không tiếp tục "cản trở, ngăn chặn hoặc can thiệp vào hoạt động chống ma túy và chống khủng bố của quân đội Mỹ".

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Venezuela đã triển khai hai tiêm kích F-16A/B gần khu trục hạm USS Jason Dunham của Mỹ nhằm "biểu dương sức mạnh". F-16A/B là phiên bản đời đầu của tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, được nước này bán cho Venezuela hồi những năm 1980, khi quan hệ song phương chưa căng thẳng như hiện nay.

Caracas chưa bình luận về cáo buộc của Washington.

USS Jason Dunham là một trong ít nhất 8 tàu chiến đã được Mỹ triển khai tới vùng biển ngoài khơi Venezuela, trong khuôn khổ chiến dịch chống lại các tổ chức tội phạm và băng đảng ma túy trong khu vực.

Một quan chức Mỹ tuần trước nói với trang War Zone rằng chiến dịch còn được tiến hành nhằm gây áp lực lên Tổng thống Maduro liên quan đến các cáo buộc về ma túy, điều mà Caracas bác bỏ.

Quân đội Mỹ hôm 2/9 khai hỏa đánh chìm một xuồng cao tốc "chở ma túy" trên biển Caribe, khiến 11 người thiệt mạng. Caracas phản đối hành động này, cáo buộc Washington đã "giết người không qua xét xử".

Vụ tấn công được đánh giá là động thái leo thang nghiêm trọng của Mỹ, do nước này trong vài thập kỷ qua vốn chỉ áp dụng các biện pháp chặn bắt để đối phó băng đảng ma túy, thay vì sử dụng vũ lực gây chết người.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 3/8 tuyên bố Washington sẽ không tiếp tục chặn bắt xuồng chở ma túy vì phương pháp này không hiệu quả, mà chỉ "cho nổ tung" mục tiêu.

