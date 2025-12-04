Tiêm kích F-16 Mỹ lao xuống đất, phát nổ

Chiến đấu cơ F-16C thuộc đội biểu diễn Thunderbirds của Mỹ bị rơi khi huấn luyện tại bang California, phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn.

Sự việc xảy ra hôm 3/12 gần khu dân cư Trona trên sa mạc Mojave, cách thành phố Los Angeles khoảng 290 km về phía bắc. Phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn, bị thương nhẹ và đang được điều trị tại bệnh viện.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy phi công nhảy dù trong lúc máy bay phát nổ và bốc cháy dữ dội, tạo thành quả cầu lửa lớn. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Không đoàn số 57 Mỹ thông báo đang điều tra sự việc và sẽ công bố thông tin sau.

Tiêm kích F-16 Mỹ rơi, tạo quả cầu lửa Quả cầu lửa bùng lên sau khi tiêm kích F-16 Mỹ rơi tại California hôm 3/12. Video: X/OC_Scanner

Đội bay biểu diễn Thunderbirds được thành lập vào năm 1953, trực thuộc Không đoàn số 57 và đóng tại căn cứ không quân Nellis. Đơn vị này được trang bị 6 tiêm kích F-16C và 2 chiến đấu cơ F-16D. Đây là đội bay biểu diễn lâu đời thứ ba thế giới, chỉ sau Patrouille de France của Pháp và Blue Angels của hải quân Mỹ.

Danh tính phi công trong vụ tai nạn không được công bố, song các nhân chứng cho biết đó là Thunderbird 5, phi công biểu diễn đơn dẫn đầu. Người này có nhiệm vụ phối hợp với Thunderbird 6, phi công biểu diễn đơn đối ứng, để trình diễn những động tác đặc trưng nhất của Thunderbirds.

Trong lúc 4 máy bay còn lại thực hiện các màn bay theo đội hình và tách biên đội, hai phi công bay đơn sẽ biểu diễn nhào lộn ở tốc độ cao.

"Do các màn trình diễn của đội thường có tốc độ bay rất lớn, ở độ cao nhỏ và rất phức tạp, tai nạn là điều không hiếm gặp, trong đó có cả những vụ gây chết người", chuyên trang hàng không Aviationist cho hay.

Tiêm kích F-16C của đội bay Thunderbirds tại căn cứ MacDill, Florida tháng 3/2024. Ảnh: USAF

Năm 2018, một phi cơ thuộc đội Thunderbirds gặp nạn trong lúc bay huấn luyện định kỳ gần căn cứ không quân Ellis, khiến thiếu tá Stephen Del Bagno thiệt mạng.

Phạm Giang (Theo ABC, Aviationist, Fox News)