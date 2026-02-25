Tiêm kích F-16 Hàn Quốc lao xuống núi, phi công nhảy dù thoát hiểm

Một tiêm kích F-16C của không quân Hàn Quốc rơi xuống sườn núi gần thành phố Yeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, phi công phóng dù thoát hiểm an toàn.

Chiến đấu cơ F-16C thuộc biên chế Căn cứ Không quân Chungju lao xuống vùng núi gần thành phố Yeongju vào khoảng 19h31 hôm nay, khi đang thực hiện bài huấn luyện bay đêm, không quân Hàn Quốc cho hay.

Một chiếc tiêm kích F-16D của không quân Hàn Quốc tham gia diễn tập huấn luyện hồi năm 2019. Ảnh: Không quân Mỹ

"Phi công đã nhảy dù an toàn và không bị thương. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại với dân thường dưới mặt đất", không quân Hàn Quốc thông báo. Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy phi công vào khoảng 20h10, sau khi dù của anh mắc trên một cái cây cao khoảng 20 m.

Cơ quan chức năng cho biết tiêm kích rơi đã gây ra đám cháy rừng ở sườn núi cao khoảng 500 m và họ đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa, dù gặp nhiều khó khăn vì địa hình hiểm trở.

Không quân Hàn Quốc đã thành lập một nhóm chuyên trách để điều tra nguyên nhân khiến tiêm kích F-16C lao xuống núi.

Đám cháy bùng phát từ hiện trường vụ rơi tiêm kích F-16C của Hàn Quốc ngày 25/2. Ảnh: Sở Cứu hỏa Gyeongbuk

Tiêm kích đa năng F-16 do tập đoàn General Dynamics phát triển từ những năm 1970, được quân đội Mỹ và nhiều nước đồng minh sử dụng, trong đó có Hàn Quốc. Mỗi chiếc F-16 có giá khoảng 30-35 triệu USD tùy biến thể, nhưng khách hàng có thể trả nhiều hoặc ít hơn dựa vào số lượng đặt mua, điều kiện kinh tế - chính trị và các yếu tố khác.

Hàn Quốc đang vận hành 118 tiêm kích F-16C và 49 chiếc F-16D, cả hai đều là biến thể do nước này chế tạo theo giấy phép của Mỹ. Kể từ khi được đưa vào biên chế năm 1986, tiêm kích F-16 đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tác chiến của không quân Hàn Quốc.

Vũ Hoàng (Theo Korea Times, Chosun, Yonhap)