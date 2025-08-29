Tiêm kích F-16 Ba Lan lao xuống đất, nổ tung

Tiêm kích F-16 Ba Lan lao xuống đường băng khi huấn luyện để chuẩn bị cho triển lãm hàng không, khiến phi công thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra hôm 28/8 ở thành phố Radom, cách thủ đô Warsaw của Ba Lan gần 100 km về phía nam, khi tiêm kích hạng nhẹ F-16 đang huấn luyện để chuẩn bị cho buổi biểu diễn hàng không. "Thảm kịch đã xảy ra. Một tiêm kích F-16 bị rơi, thật không may là phi công đã thiệt mạng", người phát ngôn chính phủ Ba Lan Adam Szlapka cho biết hôm 28/8.

Video do truyền thông Ba Lan công bố cho thấy chiếc F-16 bật chế độ tăng lực và đang bổ nhào hướng xuống đất. Phi công đã đưa tiêm kích về trạng thái bay bằng, nhưng dường như vòng lượn lớn ở gần mặt đất khiến máy bay không thể hãm đà giảm độ cao. Phi cơ F-16 đập mạnh xuống đường băng và phát nổ, bốc cháy dữ dội và tiếp tục lao đi trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Tiêm kích F-16 rơi khi diễn tập ở Ba Lan Khoảnh khắc chiếc F-16 lao xuống đường băng và bốc cháy ở Radom, Ba Lan ngày 28/8. Video: X/Wojciech Pawelczyk

Thông báo từ quân đội Ba Lan cho biết không có thương vong dưới mặt đất trong sự việc. Tai nạn xảy ra khi phi công F-16 đang huấn luyện, chuẩn bị cho bài biểu diễn ở Triển lãm Hàng không Radom 2025 dự kiến diễn ra cuối tuần này.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân của phi công", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho hay.

Phó Thủ tướng Władysław Kosiniak-Kamysz thông báo ông đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Trước khi xảy ra tai nạn, không quân Ba Lan vận hành 48 tiêm kích đa năng F-16, gồm 36 chiếc F-16C một chỗ ngồi và 12 phi cơ F-16D chuyên dành cho huấn luyện nhưng vẫn có khả năng chiến đấu. Đây là vụ rơi đầu tiên của dòng F-16 trong biên chế không quân Ba Lan.

Tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970, đang phục vụ trong biên chế Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh. F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.100 km/h ở độ cao 12.000 m, trần bay 18.000 m với tầm hoạt động 546 km. F-16 được trang bị pháo cỡ nòng 20 mm, cùng 11 giá treo có thể mang theo tối đa 7,7 tấn vũ khí như bom và tên lửa dẫn đường.

Vị trí xảy ra vụ rơi F-16 ở Ba Lan. Đồ họa: AA

Thùy Lâm (Theo AFP, CBS News)