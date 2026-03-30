Tiêm filler sai có thể mù mắt vĩnh viễn sau vài phút

Bác sĩ cảnh báo việc tiêm chất làm đầy sai kỹ thuật có thể gây tắc mạch máu vùng mặt, khiến người làm đẹp bị hoại tử da hoặc mù lòa vĩnh viễn chỉ sau 10 đến 15 phút.

Ths.BS Phan Ngọc Huy, Bệnh viện Da Liễu TP HCM, bên lề hội nghị da liễu thẩm mỹ miền Nam ngày 29/3, nhấn mạnh tắc mạch do tiêm chất làm đầy (filler) là biến chứng hiếm gặp nhưng hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Khi các thủ thuật làm đẹp "chui" nở rộ, tai biến này trở thành thực trạng đáng báo động. Tính đến tháng 3/2023, y văn thế giới ghi nhận 511 ca mù lòa do tiêm filler.

Hệ thống mạch máu vùng mặt vô cùng phức tạp, với nhiều nhánh mạch nhỏ nối trực tiếp với động mạch mắt và não. Nếu tiêm sai, filler có thể vào lòng mạch, gây tắc mạch cấp, dẫn đến hoại tử mô, mất thị lực vĩnh viễn hoặc đột quỵ não.

Theo bác sĩ Huy, ba vùng "tử huyệt" mang nguy cơ cao nhất gồm gian mày, mũi và trán. Ngoài ra, rãnh mũi má, vùng quanh hốc mắt hay thái dương cũng đòi hỏi thao tác chính xác. Người từng phẫu thuật, chấn thương vùng mặt hoặc bệnh lý nền (rối loạn đông máu, bệnh tự miễn) dễ gặp rủi ro hơn do cấu trúc giải phẫu thay đổi.

Với biến chứng ở mắt, phần lớn khởi phát ngay lập tức hoặc trong 10 phút đầu sau tiêm. Nhồi máu võng mạc có thể xuất hiện chỉ sau 12 đến 15 phút mô bị thiếu tưới máu. Do đó, "thời gian vàng" để cứu vãn thị lực rất hẹp, tối ưu nhất nằm trong 60 đến 90 phút đầu tiên. Đối với da, tình trạng thiếu máu cũng bắt đầu rất sớm và nhanh chóng tiến triển thành hoại tử, để lại sẹo vĩnh viễn nếu không tái lập tuần hoàn kịp thời.

Một trường hợp tắc mạch tiêm filler nhập viện BV Da liễu TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cần nghĩ đến cấp cứu khi có dấu hiệu bất thường như đau tăng nhanh, lan rộng; da vùng tiêm tái, tím hoặc nổi vân lưới do máu dồn về quá nhanh hoặc đàn hồi chậm. Nguy hiểm hơn là mờ mắt, mất thị lực, nhìn đôi, sụp mi, yếu liệt mặt hay nói khó - cho thấy biến chứng đã ảnh hưởng thị giác và thần kinh.

Sai lầm nguy hiểm là chủ quan chờ triệu chứng tự hết, làm mất "thời gian vàng" và dễ dẫn đến hoại tử. Khi nghi ngờ bị tắc mạch, không tự ý chườm nóng, chườm lạnh hay massage vùng tiêm theo các lời khuyên truyền miệng. Đồng thời, không quay lại spa kém chất lượng để tiêm thuốc giải vì làm mất thời gian cấp cứu, nặng thêm biến chứng, dễ bỏ sót các biến chứng thần kinh tiềm ẩn. Thay vào đó, cần đến ngay bệnh viện có chuyên khoa da liễu hoặc phẫu thuật thẩm mỹ để xử trí kịp thời.

"Nhiều người hiện nay lầm tưởng chỉ cần kiểm tra nhãn mác, hộp thuốc filler là đủ đảm bảo an toàn", bác sĩ nói. Thực tế, một sản phẩm chính hãng, đắt tiền nhưng được tiêm sai vị trí, sai lớp giải phẫu bởi người tay ngang thì hậu quả mù mắt, hoại tử vẫn có thể xảy ra.

Bác sĩ Huy khuyến cáo tiêm filler là thủ thuật y khoa, không phải dịch vụ spa thông thường. Chỉ nên làm tại cơ sở y tế hợp pháp, do bác sĩ chuyên khoa thực hiện và có sẵn phương tiện cấp cứu để xử trí tai biến.

Lê Phương