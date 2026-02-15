Tiệm đậu hũ thối khiến người dân bị loạn thần

Trung QuốcChính quyền Đài Bắc quyết định kiểm tra toàn diện một tiệm đậu hũ thối sau khi người dân phản ánh mùi hôi nồng nặc gây hoảng loạn tâm thần.

Ngày 13/2, chính quyền thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết sẽ thanh tra toàn diện một tiệm đậu hũ thối tại quận Trung Sơn, sau khi người dân phản ánh mùi hôi từ cửa hàng gây ảnh hưởng tâm thần.

Trong bài viết trên mạng xã hội Threads hôm 11/2, một người dùng cho biết mùi từ tiệm đậu phụ thối Ngọc Lý Kiều Đầu (Yuli Qiaotou), gần ga tàu điện ngầm Jiannan Road, đã khiến cô rơi vào trạng thái "lo âu trầm trọng" và tự nhổ phần lớn tóc của mình. Bài viết nhận hơn 20.000 lượt tương tác sau hai ngày đăng tải.

Tiệm đậu hũ thối khiến người dân hoảng loạn tinh thần Đội thanh tra môi trường tại tiệm đậu hũ thối Ngọc Lý Kiều Đầu. Nguồn: jemarx.dtmy

Cô gái cho biết cuộc sống mỗi ngày như "ác mộng" kể từ khi tiệm đậu hũ thối hoạt động. "Tôi phát điên khi phải sống chung với mùi hôi thối mỗi ngày, khủng khiếp đến mức khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, tự nhổ sạch tóc trên đầu mình", cô gái chia sẻ kèm hình ảnh mảng đầu hói, tóc rụng trên sàn nhà, các loại thuốc bôi, thuốc điều trị tâm lý từ bác sĩ và văn bản phản hồi từ Cục Bảo vệ Môi trường Đài Bắc.

Bà Nhan Linh Trân, Trưởng nhóm thanh tra thuộc Cục Bảo vệ Môi trường Đài Bắc, cho biết cơ quan nhiều lần kiểm tra nhà hàng sau khi nhận được các khiếu nại từ tháng 12/2024.

Trước đó, cơ sở này từng bị phạt tiền do vi phạm các quy định về mùi. Ngày 9/2 năm ngoái, cơ quan chức năng đã đo nồng độ mùi tại đây và phát hiện chỉ số cao gấp 10 lần giới hạn cho phép. Nhà hàng sau đó bị phạt 585.000 Đài tệ vì vi phạm Luật kiểm soát ô nhiễm Không khí. Đến kỳ kiểm tra bổ sung vào ngày 20/4 cùng năm, các thanh tra xác nhận tiệm đã lắp đặt máy hút mùi nhà bếp, máy rửa bát công nghiệp và hệ thống khử mùi bằng công nghệ plasma. Những thiết bị này đã giúp nồng độ mùi trở lại ngưỡng cho phép.

Bà Nhan cho biết thêm, sau thời điểm đó, số lượng đơn khiếu nại giảm xuống còn khoảng 2-3 vụ mỗi tháng và các đợt kiểm tra định kỳ không phát hiện sai phạm. Gần đây số khiếu nại lại tăng đột biến. Nhiều người dân cho hay khu vực xung quanh tiệm đậu phụ thối Ngọc Lý Kiều Đầu có mùi nồng nặc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguyên nhân do đặc tính của món đậu phụ thối hay do hệ thống thông gió của cửa hàng hoạt động kém hiệu quả. Do đã lâu chưa có đợt rà soát tổng thể, cơ quan chức năng dự kiến tiến hành đánh giá lại nồng độ mùi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tại Đài Loan, các hoạt động gây mùi khó chịu trong khu dân cư được quản lý chặt chẽ bởi Luật kiểm soát ô nhiễm không khí. Khác với bụi mịn hay khí thải công nghiệp, "nồng độ mùi" được đo lường bằng phương pháp túi khí mẫu và hội đồng cảm quan (những người thẩm định mùi được đào tạo).

Theo luật này, các cơ sở kinh doanh để phát tán mùi hôi vượt tiêu chuẩn có thể bị phạt từ 20.000 đến 1 triệu Đài tệ (15-770 triệu đồng) đối với hộ kinh doanh cá thể. Nếu là doanh nghiệp lớn, mức phạt có thể lên tới 20 triệu Đài tệ.

Đậu hũ thối đặc sản Đài Loan. Ảnh: Alex Lozupone

Các nhà hàng có diện tích trên 100 m2 hoặc vốn điều lệ trên 100.000 Đài tệ bắt buộc lắp đặt thiết bị xử lý khí thải (máy lọc tĩnh điện, khử mùi plasma). Nếu một cơ sở nhận quá ba khiếu nại trong 30 ngày, cơ quan chức năng có quyền cưỡng chế kiểm tra ngay lập tức.

Đại diện Cục Bảo vệ Môi trường Đài Loan khuyến khích người dân đề xuất các vị trí cụ thể để đặt thiết bị đo nồng độ mùi, nhằm đảm bảo kết quả phản ánh đúng thực tế bức xúc của cộng đồng.

Mai Phương (Theo Taipei Times, Focus Taiwan)