Tiệm chè hơn nửa thế kỷ phục vụ khách ở chợ Bến Thành

Bà Trinh gắn bó với chợ Bến Thành từ hồi 7, 8 tuổi bên gánh chè của mẹ, 50 năm qua bà vẫn nương vào khu chợ, tiếp quản tiệm chè mẹ để lại.

10h sáng hằng ngày, bà Trương Thị Tuyết Trinh mở cửa quầy chè nằm gần cửa Tây chợ Bến Thành. Tiệm chè rộng 4 m2 với tủ kính trưng bày hàng chục loại chè đầy màu sắc là điểm dừng chân của nhiều thế hệ thực khách trong hơn 50 năm qua.

Bà Trinh cho biết tiệm chè được mẹ bà gây dựng từ năm 1968, ban đầu là gánh nhỏ tại chợ Hòa Hưng (quận 10 cũ) trước khi chuyển vào chợ Bến Thành. Ngôi chợ được khởi công xây dựng từ năm 1912 và hoàn thành vào năm 1914, từ lâu đã trở thành biểu tượng thương mại và du lịch của thành phố. Bà Trinh gắn bó với quầy hàng từ lúc 8 tuổi khi theo phụ mẹ bán. Đến năm 2001, mẹ bà qua đời, bà chính thức tiếp quản công việc gia đình và duy trì công thức nấu truyền thống suốt 25 năm qua.

Bà Trinh, chủ tiệm, đang kiểm tra chè ship cho khách.

Hằng ngày, công việc của chủ tiệm bắt đầu từ 2h sáng để chuẩn bị nguyên liệu và nấu chè. Tiệm phục vụ 18 loại gồm 9 món nóng và 9 món đá, trong đó chè thập cẩm, chè bánh chuối và chè sen là những món được ưa chuộng nhất. Mỗi ly chè có giá 20.000-30.000 đồng.

Mức giá này được đánh giá là ổn định so với mặt bằng chung tại khu ẩm thực chợ Bến Thành, nơi vốn thường xuyên đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Theo thống kê của Sở Du lịch TP HCM, chợ Bến Thành luôn nằm trong danh mục 10 điểm tham quan tiêu biểu nhất của thành phố đối với khách quốc tế.

Tiệm chè đã cùng ngôi chợ trải qua nhiều giai đoạn biến động, rõ rệt nhất là thời điểm Covid-19. Trong giai đoạn du lịch đóng cửa, tổng lượng khách đến chợ Bến Thành có lúc giảm hơn 90% so với thời kỳ trước dịch. Để thích nghi, bà Trinh mày mò đưa cửa hàng lên các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến. Hiện nay, đơn hàng online chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu hằng ngày, trong khi khách ăn tại chỗ chủ yếu là du khách nghỉ chân sau khi mua sắm. Bà cho hay mỗi ngày tiệm bán khoảng 300-500 ly.

Sức hút của tiệm chè còn đến từ khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ của chủ quán. Để phục vụ dòng khách du lịch quốc tế đang phục hồi mạnh mẽ tại TP HCM — đạt gần 8 triệu lượt 11 tháng năm 2025 — bà Trinh đã tự học tiếng Anh, Pháp và Hàn. Bà cho biết đa số khách nước ngoài ưa thích các món có nước cốt dừa và thường tránh các món có mùi vị nồng như sầu riêng.

Tiệm chè không chỉ dừng lại ở một quầy ăn uống đơn thuần mà đã trở thành một phần của di sản ẩm thực địa phương. Nhiều Việt kiều từ Mỹ, Canada hay Australia thường quay lại tiệm mỗi khi về nước. Bà Trinh còn đóng gói chè bán cho khách ở gần như Singapore, Hong Kong hay Thái Lan. Một vài khách ở châu Âu không xách tay được món chè nước thường mua bánh chuối về ăn kèm nước cốt dừa.

Tiệm cũng nằm trong danh sách các điểm đến của tour du lịch "Quận 1 - Sắc màu đêm" (nay là phường Bến Thành), một sản phẩm du lịch đặc trưng được TP HCM ra mắt nhằm thúc đẩy kinh tế đêm và bảo tồn các giá trị văn hóa lâu đời.

Chị Phương Lan, du khách từ Hà Nội, lần đầu trải nghiệm tiệm chè sau khi đi dạo trong chợ dưới thời tiết nắng nóng. Chị Lan đánh giá cao sự gọn gàng của quầy hàng mặc dù nằm trong không gian chợ cũ. "Tôi ấn tượng với cách bày trí sạch sẽ và sự thoải mái của tiệm", chị Lan nói. Chị và hai người bạn đi cùng gọi hai phần chè thập cẩm và một phần chè sen hạt é.

Chè dễ ăn, không quá ngọt, tuy nhiên, chị cho rằng hương vị chè có nét tương đồng với nhiều tiệm truyền thống khác tại Sài Gòn hơn là một sự phá cách đặc biệt. Điều ấn tượng là sự xởi lởi của bà chủ và chỗ ngồi thuận tiện.

Không gian khu ăn uống của chợ Bến Thành. Ảnh: NVCC

Trong bối cảnh không gian trước chợ Bến Thành đang được đề xuất phương án trùng tu với kinh phí dự kiến 145 tỷ đồng nhằm bảo tồn kiến trúc di sản, những quầy hàng lâu đời như của bà Trinh đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân thực khách. Bà chủ 63 tuổi chia sẻ không có ý định mở thêm chi nhánh hay di dời đi nơi khác vì muốn thực hiện đúng lời dặn của mẹ về việc duy trì nghề nghiệp tại chợ.

Dù đã ở tuổi nghỉ hưu, bà Trinh vẫn dành trọn tâm huyết cho từng nồi chè mỗi sáng. Trong tương lai bà dự định sẽ truyền lại tiệm cho cháu gái để tiếp tục mạch ngầm văn hóa ẩm thực tại trung tâm thành phố. Sự chuyển giao này được xem là một minh chứng cho sức sống bền bỉ của mô hình kinh doanh hộ gia đình trong lòng các chợ truyền thống tại Việt Nam, góp phần tạo nên bản sắc độc đáo cho ngành du lịch thành phố.

"Khoảng 5-10 năm nữa, tôi sẽ nghỉ hưu, dành tiền đi du lịch và để lại tiệm chè cho cháu gái tiếp quản", bà nói.

Bích Phương