Tiêm botox để có bờ vai búp bê Barbie

MỹBộ phim Barbie tạo nên cơn sốt về một bờ vai đẹp theo chuẩn búp bê, khiến nhiều phụ nữ tìm đến dịch vụ tiêm botox để theo đuổi tiêu chuẩn sắc đẹp này.

Bờ vai Barbie dùng để chỉ kiểu vai ngang, với phần vai và tay tạo một góc gần 90 độ như chiếc mắc áo. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng hào hứng chia sẻ hình ảnh trước và sau khi tiêm botox. Họ cho biết tiêm vai Barbie khiến cổ của họ trong thon dài hơn, giúp "giảm áp lực lên cổ" và cải thiện tư thế.

Botox, còn gọi botulinum toxin, là loại protein gây độc thần kinh. Về cơ bản, chất này có tác dụng làm đông các nếp nhăn, tránh hình thành các vết hằn, chân chim trên mặt. Chất này chặn tín hiệu giữa dây thần kinh và cơ, khi được tiêm vào cơ thang sẽ giảm kích thích, khiến phần cổ trông mỏng và có đường nét hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo xu hướng làm đẹp này có thể phá hủy cơ bắp. Đây chỉ là phương pháp tạo hình tạm thời, không giúp giảm béo. Quy trình kéo dài chưa đầy một giờ, tiêu tốn khoảng 1.000 USD. Bác sĩ sẽ tiêm botox vào cơ thang (trapezius muscles), khiến cơ thư giãn và co lại.

Một số phụ nữ quyết định tiêm botox vào vùng cổ và vai để có một bờ vai ngang đẹp theo kiểu Barbie. Ảnh: Contour Collection

Video các cô gái khoe bờ vai thon thả với hashtag #barbiebotox đã thu hút hàng nghìn lượt xem trên TikTok. Một clip do tài khoản Upkeep Beauty đăng tải nhận được 95.000 like, trong đó cô so sánh phần vai mình trước và sau tiêm khi mặc áo nỉ. Chủ tài khoản khác là Isabell Lux, với hơn 500.000 người theo dõi, cho biết cô trông thon thả hơn nhiều sau khi tiêm botox vào cơ cổ.

Thậm chí, xu hướng này được một số bác sĩ thẩm mỹ ủng hộ. Tiến sĩ David Rosenberg, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Los Angeles, cho biết tiêm botox vào cơ thang giúp mọi người có "cần cổ thiên nga và giảm chứng đau nửa đầu". Tiến sĩ Richard Westreich, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở New York, cũng giả thích về cơn sốt vai Barbie trong một video. Ông nói một người cần tiêm khoảng 60 đến 80 đơn vị botox để thu nhỏ cơ bắp.

Dù vậy, tiến sĩ Aamer Khan của Skin Clinic cho biết không phải ai cũng phù hợp với quy trình này.

"Họ kỳ vọng botox giúp siết cơ và giảm mỡ nhiều đến mức tạo ra chiếc cổ thon dài. Tuy nhiên, thực tế điều này khó xảy ra. Họ sẽ bị thất vọng", ông nói.

Theo tiến sĩ Khan, nếu thực hiện đúng cách, thủ thuật này không để lại vấn đề lâu dài. Tuy nhiên, nếu tiêm botox vào mạch máu, mọi người sẽ bị sốt, cảm thấy khó chịu và gây yếu cơ. Các chuyên gia cũng cảnh báo thủ thuật này có thể làm suy yếu cơ thang, vốn rất quan trọng đối với những cử động cơ bản, chẳng hạn quay đầu, di chuyển vai lên xuống và xoay cánh tay. Do đó, ông kêu gọi mọi người không tiêm quá nhiều botox vào cơ bắp nếu không muốn gặp biến chứng, ảnh hưởng đến những hoạt động đơn giản hàng ngày.

Thục Linh (Theo Daily Mail)