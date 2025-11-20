Tiệm bánh mì Việt duy nhất ở Hong Kong được Michelin vinh danh

Nhờ hương vị chuẩn Sài Gòn, Bánh mì Nếm là quán Việt Nam duy nhất được Michelin Guide đưa vào danh sách Selected ở Hong Kong, thu hút Tạ Đình Phong tìm đến xếp hàng thưởng thức.

Tiệm Bánh mì Nếm tại Hong Kong được tạp chí ẩm thực Foodie (Hong Kong) vinh danh ở hạng mục Nhà hàng Việt xuất sắc nhất tại giải thưởng Foodie Forks 2025 hồi tháng 9. Cửa hàng cũng là tiệm bánh mì Việt duy nhất được Michelin Guide đưa vào danh sách Selected năm nay, thu hút cả các ngôi sao tìm đến thưởng thức món ăn chuẩn vị Việt.

Nằm ở khu phố Wan Chai sầm uất, quán gây chú ý với tấm biển viết tay kiểu xưa, ghi chữ tiếng Việt "Bánh mì Nếm". Cửa tiệm chỉ vỏn vẹn 35 m2 luôn kín khách xếp hàng dài chờ mua bánh mì, có thời điểm chờ đến cả tiếng.

Chủ tiệm bánh là chị Đặng Kiên Di (Kiki Phụng), người Việt sinh sống và làm việc tại Hong Kong gần 20 năm. Cách đây 5-7 năm, theo Kiki, ẩm thực Việt ở Hong Kong còn khá mờ nhạt, chủ yếu là phở và đôi khi là bánh mì, nhưng hầu hết đều đã biến tấu để hợp khẩu vị người địa phương. Năm 2024, chị Kiki khai trương tiệm bán bánh mì Việt đầu tiên ở Wan Chai, sau khi rời bỏ công việc phiên dịch viên tại tòa án và chuyển hướng làm sáng tạo nội dung về cuộc sống, du lịch và ẩm thực Hong Kong.

Vợ chồng chị Kiki Phụng tại tiệm bánh mì Việt ở Wan Chai, Hong Kong.

"Gần 20 năm ở Hong Kong tôi đã thử ăn bánh mì của nhiều tiệm, nhưng chưa nơi nào phục vụ đúng vị Sài Gòn", chị Kiki nói, và cho biết bánh mì tại các tiệm khác thường là loại không rỗng ruột, vỏ cứng giống baguette Pháp, vốn không được người Hong Kong chuộng vì khô và khó ăn.

Bánh của tiệm Kiki Phụng được làm theo công thức truyền thống, vỏ giòn tan và ruột rỗng, có độ xốp. Cửa tiệm cũng giữ đầy đủ rau thơm, hành lá, dưa chuột và dưa chua, khác biệt với nhiều quán Việt tại Hong Kong thường hạn chế các loại rau này. Để làm ra một ổ bánh mì chuẩn vị, tiệm tự sản xuất thịt nguội, đồ chua và nhập patê gan từ Việt Nam. Bánh mì tươi được sản xuất hằng ngày tại lò riêng.

"Tôi luôn giải thích trước cho khách về đặc trưng của bánh mì Việt, khách ăn xong đều nhận xét là khác biệt rất nhiều so với những tiệm họ ăn trước đó", chị chia sẻ.

Hiện tiệm phục vụ 5 loại nhân chính như bánh mì gà nướng, bánh mì chay, bánh mì thịt nguội, bánh mì thịt kho trứng truyền thống và bánh mì thịt kho da giòn heo quay. Mỗi ổ có giá 70 đôla Hong Kong (230.000 đồng), thuộc phân khúc cao so với mức giá phổ biến 45 đôla Hong Kong (150.000 đồng) ở các tiệm khác.

"Đồ ăn ngon, dù giá cao, khách vẫn sẽ quay lại", bà chủ tiệm bánh nói.

Chưa đầy một năm mở cửa, Bánh mì Nếm đã được Michelin xướng tên, là tiệm duy nhất bán đồ mang đi và cũng là tiệm bánh mì Việt duy nhất có mặt trong danh sách Selected năm nay.

Khi nhận thông tin, Kiki vừa bất ngờ vừa hạnh phúc vì biết bản thân đã đi đúng hướng. Thực tế, các tiệm phục vụ món đường phố thường khó được Michelin công nhận.

Trước khi được Michelin chọn, tiệm đã bán ổn định khoảng 400-500 ổ mỗi ngày. Sau khi được vinh danh, lượng khách ngày một đông, khiến chị Kiki phải mở thêm chi nhánh thứ hai để đáp ứng nhu cầu.

Đây là thành quả sau những ngày tự xoay sở kinh doanh tại Hong Kong, nơi có sự cạnh tranh lớn, khác hẳn ở Việt Nam. Một năm trước khi mở quán, chị về Việt Nam học nghề, chuẩn bị giấy tờ và tìm mặt bằng. Khi thực chiến tại Hong Kong, chị đối mặt với khó khăn lớn nhất là làm ra ổ bánh mì chuẩn Việt do khác biệt về khí hậu, nguồn nước và nguyên liệu.

"Khí hậu ẩm đặc trưng của Hong Kong khiến ruột bánh dễ mềm bở", chị cho hay chưa hài lòng hoàn toàn về chất lượng bánh hiện tại, mới "đạt khoảng 70% so với kỳ vọng".

Tạ Đình Phong thưởng thức bánh mì Việt. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh kỹ thuật, chi phí mặt bằng và nhân sự cũng là thách thức. Chị Kiki duy trì giá thuê mặt bằng tại khu trung tâm khoảng 50.000 đôla Hong Kong mỗi tháng (gần 6.000 USD), và lương nhân viên toàn thời gian khoảng 22.000 đôla Hong Kong (2.800 USD).

Do nhân viên địa phương ít hiểu biết về món Việt, việc đào tạo nhân sự gặp nhiều khó khăn, buộc chị phải tham gia hầu hết công đoạn từ trong bếp đến vận hành. "Tìm được nhân sự đồng hành lâu dài không dễ dàng", chị nói.

Sự ủng hộ ngày một đông của thực khách là động lực thôi thúc chị cố gắng hơn mỗi ngày. Tài tử Hong Kong Tạ Đình Phong từng đến tiệm hồi tháng 10 mua bánh, ghi hình quá trình chế biến và thưởng thức.

Trong video chia sẻ trên trang cá nhân, anh nhận xét: "Bánh mì nhân thịt kho da giòn heo quay có vị hấp dẫn, các loại dưa muối được điều chỉnh độ chua ngọt vừa vặn, kích thích vị giác". Video nhận được hơn 200.000 lượt thích.

Dương Minh, sống tại TP HCM, ghé tiệm bánh trong chuyến du lịch Hong Kong hồi tháng 8, cho hay biết đến tiệm qua mạng xã hội nên tò mò đến thử. Anh bất ngờ với dòng người xếp hàng dài và phải chờ khoảng nửa tiếng để mua món bánh mì thịt nguội. "Phần bánh đầy đặn với vỏ, patê, sốt trứng, thịt nguội đều giống hương vị bánh mì ở Sài Gòn", anh Minh nhận xét.

Chị Kiki cho biết nhiều khách du lịch nước ngoài và cả người dân địa phương phản hồi "bất ngờ và hào hứng với sự đa dạng của ẩm thực Việt". Tiệm Bánh mì Nếm đã mở rộng thực đơn với nhiều món ăn Việt khác như bún thịt nướng, bún chả giò, cà phê Việt Nam.

"Những ý kiến đóng góp của khách khiến tôi thấy vui, đó là dấu hiệu mình đang mang lại giá trị thực sự", Kiki Phụng nói.

Bích Phương

Ảnh: NVCC