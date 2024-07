Tiệm 30 năm làm bánh 'quý tộc' ở Huế

Bánh khi tạo hình xong, sẽ xếp lên mẹt tre, sấy khô khoảng 5-6 tiếng trên than để chuẩn bị cho công đoạn lên màu bánh. Than sấy bánh phải duy trì nhiệt độ từ 60 đến 70 độ để bánh khô từ từ. Do bánh làm thủ công không chất bảo quản nên việc sấy nhằm giúp bánh có độ khô nhất định, bảo quản được lâu hơn. Thông thường bánh giữ được khoảng bốn ngày.