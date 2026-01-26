Tiệc 100 mâm mời người lạ ế khách

Trung QuốcBắt chước trào lưu mời khách lạ ăn tất niên đang rầm rộ, cô gái trẻ bày 100 mâm cỗ giữa làng nhưng không ai đến dự vì khác biệt văn hóa.

Ngày 24/1, tại một bãi đất trống ở nông thôn tỉnh Giang Tô, 100 bàn tiệc thịnh soạn được bày sẵn. Sân khấu dựng quy mô, đầu bếp chuẩn bị hàng trăm món ăn nóng hổi. Trước đó một ngày, nữ chủ nhân bữa tiệc đăng tải lời mời công khai trên mạng xã hội, hy vọng đón 1.000 khách lạ là cư dân mạng và người dân địa phương đến chung vui miễn phí.

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng về một khung cảnh náo nhiệt, đến giờ khai tiệc, khu vực này vắng lặng. Người dân trong làng chỉ đứng từ xa quan sát, không ai tiến vào ngồi hay động đũa. Dưới tiết trời lạnh giá, hàng trăm mâm cỗ nguội lạnh. Nữ blogger bật khóc giữa những bàn tiệc trống, thừa nhận sai lầm vì chủ quan.

Nữ blogger ở tỉnh Giang Tô đứng cạnh 100 mâm cỗ đã chuẩn bị hôm 24/1 nhưng không ai đến ăn. Ảnh: Sohu

Hành động của cô gái xuất phát từ trào lưu "Tiệc mổ lợn" (Paozhutang) đang gây sốt tại Trung Quốc đầu năm 2026. Trước đó, một blogger tên Dai Dai ở Trùng Khánh đã thu hút hàng chục nghìn người lạ đến ăn cỗ quê chỉ nhờ một lời mời trên mạng. Sự kiện của Dai Dai không chỉ giúp cô nổi tiếng, kiếm được hơn 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 14 tỷ đồng) mà còn kích cầu du lịch địa phương.

Muốn sao chép thành công này, cô gái ở Giang Tô đã bỏ ra số tiền lớn thuê người tổ chức. Tuy nhiên, cô thất bại vì không lường trước sự khác biệt văn hóa vùng miền.

Theo bí thư chi bộ làng, văn hóa vùng Tứ Xuyên - Trùng Khánh (nơi khởi phát trào lưu) vốn hào sảng, coi trọng sự tụ tập, xem việc mời người lạ là nét đẹp hiếu khách. Ngược lại, người dân vùng Giang Tô - Chiết Giang sống kín đáo, trọng lễ nghĩa truyền thống. Họ quan niệm "hỉ sự - tang sự" phải có quy củ, khách không có lời mời đích danh sẽ không đến.

Việc một người lạ đột ngột mở tiệc lớn khiến người dân địa phương e ngại. Họ nghi ngờ động cơ của chủ tiệc, lo sợ các vấn đề liên quan đến tiền mừng hoặc an toàn vệ sinh thực phẩm nên chọn cách đứng ngoài. Ngoài ra, việc tổ chức sự kiện tụ tập đông người mà không thông báo trước với chính quyền địa phương cũng bị xem là vi phạm quy ước cộng đồng.

Cảnh tắc đường ở làng Qingfu, quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh vì 10.000 lượt khách đến ăn "đụng lợn", hôm 11/1. Ảnh: World Journal

Kết cục, để tránh lãng phí, nữ blogger phải chuyển toàn bộ thức ăn đến các viện dưỡng lão và hộ gia đình khó khăn trong vùng.

Sự việc trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Đa số ý kiến cho rằng đây là bài học đắt giá cho những người làm sáng tạo nội dung: Áp dụng máy móc các trào lưu trên mạng mà bỏ qua yếu tố văn hóa thực tế sẽ dẫn đến phản ứng ngược.

Minh Phương (Theo Sohu)