Nhờ dân mạng giúp mổ lợn, cô gái bất ngờ tiếp 10.000 khách

Trung QuốcLo bố mẹ già yếu không giữ nổi lợn Tết, Dai Dai lên mạng tìm người giúp đỡ nhưng không ngờ 10.000 người đã đổ về, tạo nên bữa tiệc "ăn đụng" chưa từng có.

Câu chuyện bi hài xảy ra tại thôn Qingfu, quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh hôm 11/1. Thấy bố mẹ ngoài 70 tuổi loay hoay với kế hoạch thịt hai con lợn đón năm mới, Dai Dai (23 tuổi) nảy ra ý định nhờ cộng đồng mạng. "Ngày 11/1 nhà tôi mổ hai con lợn, có ai đến giúp không? Gia chủ xin đãi món canh thịt tươi", cô gái viết và đính kèm định vị ngôi nhà trên núi của mình.

Video nhanh chóng lan truyền với hơn 180.000 lượt thích. Sự hiếu kỳ cộng với không khí Tết cận kề khiến dòng người từ khắp nơi nườm nượp đổ về. Theo thống kê của chính quyền địa phương, tổng lượng khách trong hai ngày sự kiện vượt quá 10.000 lượt. Cao điểm nhất, sân nhà Dai Dai và các khu vực lân cận chật kín hơn 4.000 người cùng lúc.

Người lạ từ khắp nơi hưởng ứng lời mời tới mổ lợn, ăn "đụng lợn" của gia đình Dai Dai, hôm 12/1. Ảnh: Jimu news

Trước tình huống "vỡ trận", gia đình quyết định biến thành "ngày hội đụng lợn". Từ kế hoạch mổ hai con lợn ban đầu, quy mô bữa tiệc tăng lên 5 con, trong đó 3 con do những vị khách nhiệt tình quyên góp tại chỗ.

Bếp trưởng Jiang Xiaoyan, người có 16 năm kinh nghiệm nấu cỗ lưu động, cho biết đây là "ca làm việc vất vả nhất đời". Bà cùng đội ngũ phải làm liên tục 12 tiếng để chế biến 5 con lợn, 500 kg gạo, gần 300 lít dầu ăn và hai xe tải rau củ.

Tổng cộng 300 mâm cỗ được bày ra khắp đường làng, ngõ xóm. Chi phí thực phẩm ước tính hơn 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng), phần lớn đến từ sự đóng góp tùy tâm của những người tham dự.

"Dai Dai mời chân thành, chúng tôi cũng đến rất chân thành. Có sức góp sức, có của góp của để cùng nhau tìm lại không khí Tết xưa", một thực khách chia sẻ.

Cảnh tắc đường ở làng Qingfu, quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh vì 10.000 lượt khách đến ăn "đụng lợn". Ảnh: World Journal

Không khí tại thôn Qingfu náo nhiệt như một lễ hội. Ban ngày, hàng trăm người phát trực tiếp (livestream) vây kín hiện trường chia sẻ không khí mổ lợn. Ban đêm, ánh đèn flash, pháo hoa và các tiết mục múa rồng tự phát khiến cả vùng quê rực sáng. Chính quyền địa phương đã phải cử lực lượng xuống phân luồng giao thông và tặng vé tham quan thắng cảnh miễn phí để giãn dòng người.

Kết thúc sự kiện, Dai Dai thừa nhận "vừa mừng vừa sợ" khi mọi việc đi quá xa tầm kiểm soát ban đầu. Tuy nhiên, cô xúc động vì sự nhiệt tình của hàng nghìn người xa lạ. Tài khoản mạng xã hội của cô gái trẻ cũng tăng vọt lên 1,7 triệu người theo dõi sau bữa tiệc làng hiếm gặp này.

"Sát trư phạn" (Shazhufan - Cơm thịt lợn) là phong tục lâu đời ở các tỉnh Đông Bắc và Tây Nam Trung Quốc như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam.

Vào tháng 12 âm lịch, khi nông nhàn và Tết Nguyên đán cận kề, các gia đình sẽ mổ những con lợn béo tốt nhất đã nuôi suốt một năm để thiết đãi người thân, hàng xóm. Đây được coi là nghi thức tổng kết năm cũ, tự thưởng cho thành quả lao động vất vả và cầu mong sự sung túc trong năm mới.

Theo quan niệm truyền thống, gia chủ mổ lợn rất sợ cảnh "ế cỗ". Khách đến càng đông, tiếng cười nói càng rộn ràng thì "nhân khí" càng vượng, báo hiệu năm sau gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc. Do đó, tiệc mổ lợn thường không phân biệt khách mời hay người qua đường, ai đến cũng được mời tham dự.

Sự kiện 10.000 người đổ về nhà cô gái Dai Dai ở Trùng Khánh tuy là sự cố hi hữu do mạng xã hội, nhưng xét dưới góc độ văn hóa, nó là phiên bản phóng đại của tinh thần "Sát trư phạn" - nơi sự chia sẻ và tính cộng đồng được đặt lên cao nhất.

Bảo Nhiên (Theo Jimu News)