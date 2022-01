Thùy Tiên lần đầu diễn thời trang sau đăng quang

Thùy Tiên dẫn đầu dàn người mẫu ra chào kết. Tiết mục nằm trong chuỗi sự kiện chào đón cô về nước sau một tháng đăng quang, do công ty quản lý tổ chức. Cô thấy xúc động khi được nhìn ngắm lại những bộ váy từng góp phần giúp mình gây ấn tượng tại cuộc thi: "Trong thời giãn cách, tôi và êkíp chỉ có một tháng để chạy nước rút. Các nhà thiết kế cũng phải đợi đến khi cửa hàng mở cửa lại mới mua được nguyên liệu may đầm. Tôi rất hồi hộp, cũng may mọi thứ đều suôn sẻ". Cô kể có những mẫu váy được hoàn thành sát giờ lên đường khiến cô không kịp thử lại, phải bỏ vào vali luôn.