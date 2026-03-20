Thủy thủ mê chạy bộ có thể đã làm lộ vị trí tàu sân bay Pháp

Một thủy thủ hải quân Pháp có thể đã vô tình làm lộ vị trí tàu sân bay Charles de Gaulle vì dùng ứng dụng Strava khi chạy bộ trên boong.

Tờ Le Monde của Pháp ngày 19/3 đưa tin hồ sơ công khai trên ứng dụng chạy bộ Strava cho thấy một người dùng đã chạy bộ theo vòng tròn trên boong của con tàu đang di chuyển lúc 10h35 ngày 13/3 tại vùng biển Địa Trung Hải ở phía tây bắc đảo Cyprus.

Việc boong con tàu này đủ rộng cho một người chạy bộ nhiều vòng cho thấy đây nhiều khả năng là một tàu sân bay. Nhận định càng được củng cố khi ảnh vệ tinh trước đó cho thấy tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đang có mặt tại khu vực này.

Vị trí trên Strava gần như được cập nhật tức thời, khiến vị trí chính xác của tàu sân bay Charles de Gaulle bị lộ theo thời gian thực, điều rất nguy hiểm với hoạt động của các chiến hạm.

Pháp đã triển khai tàu sân bay này cùng các tàu hộ tống đến Địa Trung Hải vào đầu tháng 3, ngay sau khi xung đột Iran bùng phát. Charles de Gaulle đã có mặt tại khu vực phía đông Địa Trung Hải từ ngày 9/3 nhằm thực hiện nhiệm vụ mà Tổng thống Emmanuel Macron mô tả là "phòng thủ thuần túy", hỗ trợ các đồng minh của Pháp.

Tàu sân bay Charles de Gaulle trên đường tới Địa Trung Hải hôm 5/3. Ảnh: Hải quân Pháp

Dữ liệu từ Strava cũng cho thấy hồi cuối tháng 2, thủy thủ trên từng chạy bộ tại Copenhagen, Đan Mạch sau khi băng qua một cây cầu từ Malmo, Thụy Điển, nơi tàu Charles de Gaulle đang neo đậu vào thời điểm đó.

Lực lượng vũ trang Pháp cho hay đang điều tra sự việc và sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Họ nhấn mạnh các binh sĩ hải quân thường xuyên được cảnh báo về nguy cơ rò rỉ thông tin mật khi sử dụng những ứng dụng như vậy.

Đây không phải lần đầu tiên ứng dụng chạy bộ làm lộ thông tin nhạy cảm. Năm 2024, Le Monde cũng đưa tin các cận vệ của ông Macron, tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vô tình tiết lộ thông tin về nơi ở của lãnh đạo khi tháp tùng họ trong các chuyến công tác.

Năm 2018, bản đồ trên ứng dụng Strava cũng từng hiển thị vị trí của quân nhân Mỹ và đồng minh tại Iraq, Syria và Afghanistan. Dù một số căn cứ quân sự vốn đã được biết đến, các bản đồ này còn hiển thị cả lộ trình di chuyển bên ngoài căn cứ. Đây là loại thông tin cực kỳ nguy hiểm vì có thể bị lợi dụng để kẻ thù có thể lên kế hoạch đánh bom hoặc phục kích.

Thanh Tâm (Theo Le Monde, AFP)