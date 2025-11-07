Thùy Linh vào bán kết giải cầu lông Hàn Quốc

Hàn QuốcHạt giống số hai Nguyễn Thùy Linh cứu 6 set-point để thắng tay vợt chủ nhà Lee So Yul 2-0, vào bán kết giải Korea Masters 2025, chiều 7/11.

Sau hai chiến thắng chóng vánh đều trong 28 phút, loại các đối thủ Đài Loan, Thùy Linh vào tứ kết đấu Lee So Yul - tay vợt Hàn Quốc đứng thứ 110 thế giới. Gặp đối thủ ít kinh nghiệm và đánh đơn điệu, đại diện Việt Nam nhập cuộc tốt và dễ dàng thắng 21-12 ở set một.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng 2-0 trước Lee So Yul 2-0 ở giải Korea Masters 2025, chiều 7/11. Ảnh: badmintonphoto

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và tâm thế phải vùng lên để tìm cơ hội gỡ hòa, Lee đánh biến hóa hơn trong set hai. Cô thường xuyên điều cầu khó về cuối sân, khiến Thùy Linh mắc nhiều lỗi đánh hỏng. Tay vợt chủ nhà dẫn 5-1 rồi 7-3. Nhưng sau đó, Thùy Linh di chuyển linh hoạt hơn để đón bắt các pha cầu khó của đối phương, cô gỡ hòa rồi vượt lên dẫn 11-10 để bước vào giờ nghỉ giữa set.

Sau khi trở lại, tay vợt Việt Nam không duy trì được mạch lên điểm. Cô mắc nhiều lỗi đánh hỏng trên lưới lẫn ra ngoài, qua đó tạo điều kiện chủ đối thủ có chuỗi lên điểm. Lee lúc này dẫn ngược Thùy Linh 17-14, rồi 20-15 để đứng trước cơ hội thắng set.

Nhưng với đẳng cấp và kinh nghiệm, Thùy Linh vùng lên, ghi chuỗi 5 điểm để gỡ hòa 20-20. Cô sau đó mắc lỗi ra ngoài trao lại set-point cho đối thủ nhưng vẫn kịp cứu để gỡ 21-21 rồi tiến tới thắng lợi 23-21 sau 36 phút thi đấu.

Korea Masters thuộc hệ thống Super 300 của BWF World Tour diễn ra từ 4 đến 9/11 tại Iksan, tỉnh Jeonbuk, miền trung Hàn Quốc. Do các tay vợt hàng đầu như Kim Ga Eun (Hàn Quốc) hay Manami Suizu (Nhật Bản) rút lui, Thùy Linh được xếp hạt giống số hai và chưa gặp tay vợt hạt giống nào sau ba trận.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp từ 14 tuổi, rồi 4 năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với 8 lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ năm 2022. Thùy Linh cũng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024. Hiện cô đang xếp số 24 thế giới.

Đối thủ của Thùy Linh ở bán kết là người thắng trong cặp Pitchamon (Thái Lan) - Hina Akechi (Nhật Bản)

Đức Đồng