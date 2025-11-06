Thùy Linh vào tứ kết giải cầu lông Hàn Quốc

Hàn QuốcTay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh chỉ mất 28 phút để đánh bại Hung Yi-ting 21-18, 21-9 ở vòng 1/16 giải Korea Masters 2025, chiều 6/11.

Korea Masters thuộc hệ thống Super 300 của BWF World Tour diễn ra từ 4 đến 9/11 tại Iksan, tỉnh Jeonbuk (miền trung Hàn Quốc). Giải quy tụ nhiều tay vợt mạnh châu Á.

Do những tay vợt hàng đầu như Kim Ga Eun (Hàn Quốc) hay Manami Suizu (Nhật Bản) rút lui, Thùy Linh được xếp hạt giống số hai, gia tăng cơ hội để giành thứ hạng cao.

Thùy Linh thi đấu ở chung kết giải Vietnam Open 2024. Ảnh: Đức Đồng

Ở trận ra quân hôm qua, tay vợt quê Phú Thọ chỉ cần 28 phút để đánh bại Han Yu Chen (Đài Loan) với tỷ số 21-9, 21-15, giành quyền vào vòng 1/16.

Hôm nay, cô gặp một tay vợt Đài Loan khác là Hung Yi-ting, số 70 thế giới. Ở set một, Hung khởi đầu ấn tượng và có lúc dẫn trước 11-6. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giữa set, Thùy Linh trở lại mạnh mẽ bằng các chuỗi lên điểm để gỡ hòa rồi dẫn ngược 14-13.

Với đà hưng phấn đó, Thùy Linh chơi biến hóa và vượt lên giành chiến thắng 21-18.

Sang set hai, tay vợt Việt Nam chơi chắc chắn để không bị lâm vào tình thế phải rượt đuổi tỷ số. Cô luôn dẫn trước, duy trì cách biệt rồi tăng tốc khi đối thủ xuống sức để thắng 21-9.

Chiến thắng chóng vánh đưa Thùy Linh vào tứ kết gặp tay vợt số 110 thế giới Lee So Yul (Hàn Quốc) vào chiều 7/11.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp từ 14 tuổi, và bốn năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với 8 lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ năm 2022. Thùy Linh cũng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024. Hiện cô đang xếp số 24 thế giới.

Ở giải này, Nguyễn Hải Đăng cũng khởi đầu ấn tượng ở nội dung nam, khi thắng Kuo Kuan Lin (Đài Loan) 2-0 ở vòng một. Nhưng tại vòng hai, tay vợt số 55 thế giới không thể gây bất ngờ, thua hạt giống số 4 Jeon Hyeok Jin (Hàn Quốc) 1-2.

Còn cặp đôi nam Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh sớm chia tay giải khi thua 1-2 trước bộ đôi người Hàn Quốc, Park Seung Min - Noh Jin Seong tại vòng một.

Giải Super 300 thuộc hệ thống giải đấu BWF World Tour của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), là cấp độ trung bình thấp. Giải nằm dưới các cấp độ cao hơn như Super 750 và Super 1000, nhưng cao hơn cấp Super 100, đem lại cho nhà vô địch 7.000 điểm thưởng.

Đức Đồng