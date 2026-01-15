Thùy Linh thua tay vợt số 1 Trung Quốc

Ấn ĐộNguyễn Thuỳ Linh dẫn cách biệt ở set hai, nhưng mắc nhiều lỗi đánh hỏng rồi thua Wang Zhiyi 0-2 ở vòng hai giải cầu lông Ấn Độ Mở rộng, trưa 15/1.

Sau khi hạ tay vợt chủ nhà Sindhu 2-1 ở vòng một, Thùy Linh nhận nhiều lời khen ngợi, lên tinh thần. Dù vậy, đối thủ của cô ở vòng hai là Wang Zhiyi quá mạnh. Cô gái 25 tuổi đang đứng số hai thế giới và số một Trung Quốc.

Wang Zhiyi từng hai lần vô địch châu Á vào năm 2022, 2024. Cô là thành viên đội tuyển Trung Quốc thắng Uber Cup năm 2020, 2024, lên ngôi Sudirman Cup 2021 và 2023. Wang cũng từng đánh bại Thùy Linh ở tứ kết Malaysia Masters 2025.

Thùy Linh trong trận thua Wang Wang Zhiyi 0-2 ở vòng hai giải cầu lông Ấn Độ Mở rộng, trưa 15/1.

Chênh lệch về thứ hạng và đẳng cấp giúp Wang nhập cuộc tốt. Lối chơi mềm mại, di chuyển linh hoạt để điều cầu hiểm hóc của Wang khiến Thuỳ Linh không có nhiều cơ hội xử lý. Cách biệt điểm số được nới rộng, rồi giúp Wang thắng nhanh 21-12.

Sang set hai, tay vợt quê Phú Thọ chơi nỗ lực hơn, giành giật từng điểm số, gỡ hoà 7-7. Sau đó, cô bất ngờ vượt lên dẫn 9-7, 11-8, 16-10. Nhưng đó là những gì tốt nhất Thuỳ Linh thể hiện. Bởi sau đó, Wang điều cầu, kéo lưới hiểm hóc khiến Thuỳ Linh đánh hỏng liên tục. Cô để đối thủ ghi chuỗi 7 điểm, bị dẫn ngược 17-16. Tiếp tục mắc lỗi, Thuỳ Linh để thua 17-2, sau 39 phút thi đấu.

India Open ở cấp độ super 750, diễn ra tại thủ đô tại New Delhi từ 13 đến 18/1. Do không được xếp hạt giống, Thùy Linh rơi vào nhánh đấu khó với nhiều đối thủ mạnh. Giải có số tiền thưởng lớn, lên đến 950.000 USD (khoảng 25 tỷ đồng). Với trận thắng ở vòng một, giúp tay vợt Việt Nam rời giải với 2.850 USD tiền thưởng.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp năm 14 tuổi, và bốn năm sau vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với bảy lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022. Thùy Linh cũng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024.

Đức Đồng