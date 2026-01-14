Thùy Linh thắng cựu vô địch thế giới ở giải Ấn Độ

Ấn ĐộTay vợt nữ số một Việt Nam hạ huyền thoại Pusarla Venkata Sindhu 2-1 ở vòng một giải cầu lông Ấn Độ Mở rộng, chiều 14/1.

India Open ở cấp độ super 750, diễn ra tại thủ đô tại New Delhi từ 13 đến 18/1. Do không được xếp hạt giống, Thùy Linh rơi vào nhánh đấu khó với nhiều đối thủ mạnh, có thứ hạng cao.

Ngay trận ra quân, tay vợt quê Phú Thọ gặp Sindhu. Tay vợt 30 tuổi đang là số một Ấn Độ, số 12 thế giới, từng giành HC bạc Olympic Rio 2016, HC đồng Olympic Tokyo 2021, vô địch World Tour Finals 2018, vô địch thế giới 2019 và nhiều danh hiệu lớn khác.

Thùy Linh thắng ngược Pusarla Venkata Sindhu 2-1 ở vòng một giải cầu lông Ấn Độ mở rộng, chiều 14/1.

Thùy Linh không giành huy chương nào ở SEA Games 33, đang xếp số 23 thế giới. Dù kém xa về thứ bậc, lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt lại cân bằng sau bốn lần gặp. Trong đó, trong năm 2025, Thùy Linh thắng Sindhu cả hai trận với tỷ số 2-1, 2-0.

Với tâm lý thoải mái cùng sự hiểu nhau rất rõ, hai tay vợt nhập cuộc ăn miếng trả miếng sòng phẳng, thay nhau dẫn điểm rồi bám đuổi sít sao. Thùy Linh ghi hai điểm liên tiếp ở cuối set 1 để có set-point. Tuy vậy, cô mắc lỗi đánh hỏng, không tận dụng được cơ hội. Trái lại, tay vợt chủ nhà ghi liền ba điểm, thắng 22 - 20.

Sang set 2, Thùy Linh vùng lên mạnh mẽ. Nhờ lối đánh linh hoạt và biến hóa, cô khiến tay vợt chủ nhà lúng túng. Bên cạnh hạn chế các lỗi đánh hỏng, tay vợt Việt Nam thắng nhanh 21-12 để đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set 3, hai tay vợt đều chơi khéo léo, tinh tế trong từng pha cầu. Cả hai rượt đuổi điểm số hấp dẫn trong nửa đầu. Sự cố mất điện và đánh lại một pha cầu không làm cho Thùy Linh mất tinh thần. Ngược lại, tay vợt 29 tuổi tung ra các pha cầu hiểm hóc buộc đối phương di chuyển nhiều và đuối sức. Từ tỷ số 13-13, đại diện Việt Nam nới rộng lên 16-13 rồi kết thúc trận đấu với tỷ số 21-15, sau 1 giờ 8 phút.

India Open 2026 có số tiền thưởng lớn, lên đến 950.000 USD (khoảng 25 tỷ đồng). Trận thắng này đem lại cho Thùy Linh khoản thưởng 2.850 USD.

Thùy Linh sinh ngày 20/11/1997 tại Phú Thọ. Cô thi đấu chuyên nghiệp năm 14 tuổi, và bốn năm sau, vô địch giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2015. Từ 2018, Thùy Linh là tay vợt nữ số một Việt Nam, với bảy lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô còn ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open từ 2022. Thùy Linh cũng hai lần dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024. Cô hiện xếp thứ 23 thế giới.

Đối thủ tiếp theo của Thùy Linh là Wang Zhiyi, số hai thế giới.

Đức Đồng