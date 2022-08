Thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ do đâu?

Một số nghiên cứu cho thấy, 80% các trường hợp đau đầu, mất ngủ kinh niên là do thiếu máu lên não.

Theo Medical News Today, đau đầu, mất ngủ là một vấn đề sức khỏe phổ biến mà hầu hết mọi người đều gặp phải. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đau đầu, mất ngủ như căng thẳng, trầm cảm, bệnh lý (huyết áp, thiếu máu não, chấn thương), môi trường, thời tiết...

Đau đầu thường đau một hoặc hai bên đầu, đau tỏa ra từ một điểm trung tâm, đau nhói hoặc đau âm ỉ, đau dưới 1 giờ hoặc kéo dài... Các triệu chứng của mất ngủ thường là ban đêm trằn trọc khó ngủ, ngủ không sâu, còn ban ngày mệt mỏi hoặc buồn ngủ; đôi khi cáu kỉnh, lo lắng, người thiếu năng lượng.

Đau đầu, mất ngủ làm giảm sự tập trung và phối hợp trong công việc, dễ dẫn đến sai sót hoặc tai nạn, khiến cho chất lượng công việc và cuộc sống giảm sút.

Đau đầu, mất ngủ thường xuyên khiến chất lượng cuộc sống giảm sút. Ảnh: Freepik.

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân gây ra hai chứng bệnh này. Đau đầu có thể do các bệnh lý như suy giáp, viêm, u não, thiếu máu não, ... hoặc do căng thẳng, áp lực, công việc, thời tiết. Nguyên nhân gây mất ngủ có thể là lo âu, phiền muộn, thay đổi môi trường sống; do rượu, cà phê, dùng thuốc giảm đau... hoặc mắc một bệnh như: rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu lên não.

Theo Viện tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), có đến 80% các trường hợp đau đầu, mất ngủ kinh niên là do thiếu máu não.

Thiếu máu não khiến não không được cung cấp đủ oxy, dưỡng chất làm suy nhược hệ thần kinh trung ương, gây ra các triệu chứng như: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ, đau mỏi, tê bì chân tay, rối loạn giấc ngủ... Tình trạng này thường hay gặp phải ở người trung niên, cao tuổi.

Đặc điểm của đau đầu do thiếu máu não là: thường kéo dài khoảng 10-15 phút đến vài giờ, thường bắt đầu bằng cảm giác đau nhói ở một vùng đầu cố định, sau đó lan ra khắp đầu, khiến cho người bệnh mất tập trung, thường hay cáu gắt, bực bội. Đau đầu xảy ra thường xuyên hơn khi người bệnh suy nghĩ nhiều, di chuyển hoặc mới ngủ dậy. Thời tiết nắng nóng cũng dễ khiến cơn đau đầu gia tăng cả về cường độ và tần suất do mất nước và điện giải làm cho lưu lượng máu trong cơ thể giảm sút.

Rối loạn giấc ngủ do thiếu máu não cũng ảnh hưởng xấu tới chất lượng công việc và cuộc sống với các biểu hiện: Khó đi vào giấc ngủ, trở mình mãi mà không ngủ được; ngủ không sâu, nửa đêm thức giấc, mình, cổ và lưng mỏi, chân tay tê buồn, bồn chồn, trằn trọc không ngủ tiếp được, gần sáng lại ngủ; sáng dậy thiếu ngủ, mệt mỏi, ban ngày "ngủ gà ngủ gật".

Ngoài ra, những người mắc các bệnh lý như xơ vữa mạch vành, hẹp động mạch cũng có nguy cơ thiếu máu não cục bộ do tắc mạch, làm tăng nặng tình trạng đau đầu, mất ngủ.

Điều trị và phòng ngừa

Để điều trị đau đầu, bệnh nhân thường được chỉ định dùng thuốc giảm đau và tăng cường nghỉ hơi, hạn chế căng thẳng, làm việc quá sức. Ngoài ra, các bác sĩ cũng thực hiện một số kỹ thuật để trị đau đầu như châm cứu, liệu pháp tâm lý, thôi miên,...

Trong điều trị mất ngủ, bác sĩ có thể chỉ định các thuốc tùy thuộc vào mức độ và nguyên nhân cụ thể. Đồng thời bác sĩ cũng khuyên người bệnh điều chỉnh thói quen: tạo thói quen đi ngủ sớm, thư giãn và không sử dụng thiết bị điện tử trong vòng 1 giờ trước khi ngủ, ... Bệnh nhân có thể điều chỉnh nhiệt độ phòng, sử dụng rèm cản sáng để có chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Đối với đau đầu, mất ngủ do thiếu máu não, việc đảm bảo lưu thông máu tốt sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu não, vừa giảm triệu chứng, vừa giúp khắc phục nguyên nhân và phòng ngừa tái phát. Người bệnh cần luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường lưu thông máu, có thể đi bộ, đạp xe, chơi cầu lông, ... Đồng thời duy trì chế độ ăn uống lành mạnh: tăng cường rau xanh, hoa quả tươi, thịt nạc, cá, ... và hạn chế các thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh.

Để cải thiện đau đầu, mất ngủ một cách hiệu quả, các chuyên gia sức khỏe cũng khuyên người bệnh nên kết hợp dùng sản phẩm nguồn gốc thảo dược có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa thiếu máu não.

Mai Cát