Thượng viện Mỹ phản đối siết quyền của ông Trump trong cuộc chiến với Iran

Thượng viện Mỹ, do phe Cộng hòa kiểm soát, bác bỏ đề xuất hạn chế quyền lực của Tổng thống Trump trong việc tiếp tục các cuộc tấn công Iran.

Sau khi Mỹ cùng Israel mở chiến dịch tấn công Iran từ cuối tuần trước, thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine và thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul đã đề xuất nghị quyết hạn chế quyền lực của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến.

Nghị quyết yêu cầu Mỹ chấm dứt can dự vào cuộc xung đột trừ khi quốc hội cho phép. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ, nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số, ngày 4/3 đã bỏ phiếu với tỷ lệ 53-47 để không thông qua đề xuất đó.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra 5 ngày sau khi cuộc xung đột ở Iran leo thang nhanh chóng. Đảng Dân chủ lập luận rằng ông Trump đã vi hiến khi bỏ qua quốc hội để ra lệnh tiến hành chiến dịch không kích. Phe Dân chủ cũng cho rằng chính quyền đã đưa ra những lý do mâu thuẫn cho cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 3/3. Ảnh: AP

"Không có bằng chứng nào được trình bày để cho thấy Mỹ phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa cận kề nào từ Iran", thượng nghị sĩ Kaine nói.

Tuy nhiên, đa số thành viên đảng Cộng hòa đã ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ, cho rằng hành động của ông là hợp pháp và nằm trong quyền hạn của ông với tư cách là tổng tư lệnh. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tuyên bố các đòn tấn công là cần thiết để ngăn chặn Iran chế tạo thêm tên lửa và bảo vệ sinh mạng người Mỹ.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Các cuộc tấn công đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Iran đã mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Mỹ và Israel cũng tăng cường chiến dịch tập kích vào các mục tiêu quan trọng ở Iran.

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 4/3 cho biết ít nhất 1.045 binh sĩ và dân thường nước này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích. Giao tranh còn khiến ít nhất 11 người chết tại Israel, 6 quân nhân Mỹ ở Kuwait và nhiều người tại các nước Trung Đông thiệt mạng.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, CNN)