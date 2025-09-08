Thưởng tiền cho nhân viên giảm cân

Trung QuốcMột công ty công nghệ ở Thâm Quyến gây chú ý khi lập quỹ 140.000 USD (gần 3,7 tỷ đồng) để khuyến khích nhân viên giảm cân, một người đã nhận 70 triệu đồng sau khi giảm hơn 20 kg.

Ngày 12/8, công ty công nghệ Arashi Vision Inc., còn gọi là Insta360, gây chú ý với cuộc thi "Thử thách giảm cân nhận triệu nhân dân tệ". Sáng kiến này được tổ chức thường niên nhằm mục đích thúc đẩy nhân viên có lối sống lành mạnh hơn bằng cách tập thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Tất cả nhân viên đều có thể đăng ký. Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, đó là cứ mỗi 0,5 kg cân nặng giảm được, người tham gia sẽ nhận phần thưởng tiền mặt 500 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng), đại diện công ty cho hay.

Năm nay, Xie Yaqi, một nhân viên Gen Z, đã giảm 20 kg trong vòng ba tháng, nhận giải thưởng tiền mặt 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng) và danh hiệu "Quán quân giảm cân". Cô tiết lộ đã duy trì kỷ luật trong suốt cuộc thi, quản lý chặt chẽ chế độ ăn và tập thể dục 1,5 giờ mỗi ngày.

"Tôi tin rằng đây là thời điểm tốt nhất trong đời để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Vấn đề không chỉ là sắc đẹp, mà là sức khỏe", Xie nói.

Xie thậm chí còn chia sẻ "phương pháp giảm cân Qin Hao" trong nhóm chat để truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp khác. Với thực đơn ngày đầu chỉ uống sữa đậu nành, ngày thứ hai ăn ngô, ngày thứ ba dùng trái cây và các ngày sau luân phiên giữa đạm và rau, nam diễn viên Qin Hao đã giảm được 10 kg chỉ trong 15 ngày.

Từ năm 2022 đến nay, công ty đã tổ chức 7 lần thử thách, trao tổng giải thưởng gần 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Chỉ trong năm qua, 99 nhân viên đã tham gia, giảm tổng cộng 950 kg và chia nhau một triệu nhân dân tệ tiền thưởng.

"Thông qua cuộc thi này, chúng tôi muốn thúc đẩy lối sống lành mạnh và khuyến khích nhân viên ưu tiên sức khỏe của họ ngoài công việc. Đây là động lực tích cực để họ tận hưởng cuộc sống và làm việc với một tinh thần mới mẻ", đại diện công ty chia sẻ.

Điều thú vị là thử thách còn có một "điều khoản phạt". Những người tham gia bị tăng cân trở lại phải nộp phạt 800 nhân dân tệ cho mỗi 0,5 kg tăng lên. Đến nay, chưa có ai bị phạt.

Nhiều người dùng mạng ca ngợi cách tiếp cận sáng tạo của công ty, một số bày tỏ mong muốn được gia nhập đội ngũ. "Yêu cầu công việc để vào đó là gì vậy? Nếu cần tôi có thể làm việc ở đó và chỉ uống nước lọc để sống qua ngày", một người bình luận. "Tôi sẽ khiến công ty phá sản mất. Tôi sẽ chạy 10 km mỗi ngày", một người khác viết.

Cuộc thi giảm cân của Công ty công nghệ Arashi Vision Inc., được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh ở nhân viên. Ảnh: Handout

Hồi tháng 6/2024, Trung Quốc khởi động "Năm Quản lý Cân nặng", do Ủy ban Y tế Quốc gia và 16 cơ quan khác chủ trì, nhằm thúc đẩy thể dục khoa học và kiềm chế tỷ lệ thừa cân, béo phì đang gia tăng. Béo phì đã trở thành một vấn đề y tế cộng đồng lớn ở Trung Quốc, đứng thứ 6 trong số các yếu tố nguy cơ gây tử vong và tàn tật. Nền kinh tế hiện đại dựa trên công nghệ, khiến người lao động trong nhiều lĩnh vực phải ngồi một chỗ khi làm việc. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế chậm, buộc người dân lựa chọn chế độ ăn uống rẻ và kém lành mạnh. Căng thẳng công việc, thời gian làm việc dài và chế độ ăn uống kém là những yếu tố nguy cơ cao gây béo phì ở thành thị.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng phát động cuộc thi tương tự. Hồi tháng 2, công ty WonderLab ở Quảng Đông khởi động thử thách giảm cân trong một tháng. Đơn vị này đã chi hơn 171.000 nhân dân tệ (trên 632 triệu đồng) tiền thưởng cho 224 nhân viên. Người giảm nhiều nhất là 16,4 kg, nhận được 7.600 nhân dân tệ.

Một doanh nghiệp khác ở Chiết Giang hồi tháng 4 lập quỹ thưởng 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng) để thưởng cho nhân viên dựa trên kết quả giảm cân. Chỉ trong đợt đầu vào tháng 5, 100.000 nhân dân tệ đã được trao cho 353 người, với tổng cân nặng giảm được là 270 kg.

Bình Minh (Theo Sina)