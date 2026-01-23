Thưởng thức ẩm thực đa quốc gia tại Buffet Poseidon

Buffet Poseidon nâng cấp không gian và thực đơn theo mô hình ẩm thực tích hợp đa phong cách, đáp ứng nhu cầu thưởng thức món ngon của thực khách.

Mới đây, Buffet Poseidon đã triển khai chiến lược mới, áp dụng mô hình buffet hải sản tích hợp để đón đầu xu hướng ẩm thực trong nước. Trước đây, khu vực bếp mở duy nhất nằm ở quầy hải sản nóng. Trong lần nâng cấp này, đơn vị chú trọng xây dựng các khu bếp trực tiếp, nơi đầu bếp chế biến món ăn theo yêu cầu khách hàng.

Khu vực quầy quốc tế. Ảnh: Buffet Poseidon

Thực khách có thể cảm nhận độ tươi của thực phẩm và yêu cầu cá nhân hóa món ăn. Đơn cử tại quầy bít tết, khách hàng có thể chọn thịt và mức độ chín mong muốn, hay yêu cầu đầu bếp chế biến bánh và phở theo sở thích cá nhân tại quầy ẩm thực truyền thống. Thực đơn cũng được nhà hàng thiết kế lại, chọn lọc các món ăn kinh điển và đúng xu hướng như dimsum, há cảo, cá mú hấp kiểu Hong Kong, gỏi Thái và đặc sản dân dã ba miền.

Cách vận hành này giúp giữ được độ nóng và tươi của nguyên liệu, đồng thời giảm lãng phí thực phẩm - yếu tố quan trọng với người tiêu dùng hiện đại. Phiên bản nâng cấp còn mở rộng không gian ẩm thực theo mô hình đa quốc gia "all-in-one" (tất cả trong một).

"Chúng tôi muốn thực khách không chỉ đến ăn cho no mà còn được trải nghiệm nhiều nền ẩm thực trong một không gian", địa diện Buffet Poseidon cho biết.

Quầy truyền thống được nhiều thực khách yêu thích. Ảnh: Buffet Poseidon

Từ quầy hải sản tươi sống với cua, ghẹ, tôm càng, mực hấp, đến quầy món quốc tế và chợ quê ba miền, thực khách mọi độ tuổi đều có thể tìm thấy món ăn yêu thích. Nhóm khách gia đình hoặc đoàn thể có thể thoải mái thưởng thức, lựa chọn món ăn kết hợp giao lưu, trò chuyện, tiệc tùng.

Ngoài tính trải nghiệm, mô hình "all-in-one" còn tối ưu về chi phí khi khách hàng chỉ cần bỏ ra một mức giá cố định để thưởng thức đa dạng món ngon. Điều này giúp các nhóm tổ chức liên hoan hay tiệc đoàn dễ dàng tính toán ngân sách.

Quầy line hải sản quy tụ nhiều sản vật giá trị cao. Ảnh: Buffet Poseidon

Buffet Poseidon hiện có 21 chi nhánh, đặt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Bình Dương (cũ), Hải Phòng, Bắc Ninh, Nha Trang và Đà Nẵng. "Sau nâng cấp toàn diện, thương hiệu nỗ lực định vị là điểm đến 'all-in-one' tối ưu về chi phí và chất lượng cho mọi tín đồ ẩm thực", đại diện nhà hàng nói thêm.

Đan Minh