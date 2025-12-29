Thưởng Tết Dương lịch tại Hải Phòng tăng hơn 16%

Mức thưởng Tết Dương lịch 2026 bình quân tại Hải Phòng đạt 1,13 triệu đồng mỗi người, tăng 16,5% so với năm trước, người cao nhất nhận 137 triệu đồng.

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng vừa công bố báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động dựa trên số liệu tổng hợp từ gần 4.300 doanh nghiệp trên địa bàn.

Do phần lớn doanh nghiệp tại Hải Phòng dành nguồn lực tập trung cho Tết Nguyên đán, mức thưởng Tết Dương lịch phổ biến từ 300.000 đến 3.500.000 đồng mỗi người, đạt 1,13 triệu đồng, tăng khoảng 160.000 đồng so với năm ngoái.

Người lao động ở Công ty may Thái Anh, TP Hải Phòng. Ảnh: Giang Huy

Cao nhất là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với mức thưởng bình quân 1,28 triệu đồng mỗi người. Trong đó, một nhân sự tại Công ty TNHH Quản lý Deep C nhận mức thưởng lên tới 137 triệu đồng.

Nhóm các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân 670.000 đồng; khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước đạt mức 1,02 triệu đồng/người.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP TP Hải Phòng ước đạt 12,35% (vượt mục tiêu chính phủ giao 12,2%), duy trì 11 năm liền tăng trưởng hai con số. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 187.766,6 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2024. Thu hút FDI cả năm ước đạt 3,8 tỷ USD.

Lê Tân