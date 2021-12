Thưởng Tết của công nhân dệt may, da giày giảm 30%

TP HCMNhà máy ngưng sản xuất nhiều tháng do dịch, thưởng Tết Nhâm Dần của lao động dệt may, da giày 4-6 triệu đồng mỗi người, giảm 30% so với năm trước.