Thương hiệu thẩm mỹ JK có mặt tại Việt Nam

Sau hơn một thập kỷ theo đuổi dự án, Hoa hậu Hà Kiều Anh chính thức khai trương Thẩm mỹ viện JK Imperial Beauty Center, ngày 18/09.

Sáng ngày 18/9, lễ khai trương JK Imperial Beaty Center với chủ đề "EverLasting Beauty -Vẻ đẹp bền lâu" diễn ra tại quận 1, TP HCM thành công tốt đẹp. Đây là buổi lễ đánh dấu thương hiệu thẩm mỹ JK Plastic Surgery Korea thuộc tập đoàn JK Medical Group về Việt Nam. Hoa hậu Hà Kiều Anh và Imperial Group theo đuổi dự án này gần một thập kỷ.

Khoảnh khắc cắt băng khai trương JK Imperial Beauty Center. Ảnh: Thẩm mỹ JK

Buổi lễ có sự tham dự của của Dr. Joo Kwoon - Chủ tịch JK Plastic Surgery Korea, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Hoài Nam, một số bác sĩ, y tá kỳ cựu, khách hàng và tất cả nhân viên JK Imperial.

Dr. Joo Kwoon - Chủ tịch JK Plastic Surgery Korea chia sẻ tại lễ khai trương. Ảnh: Thẩm mỹ JK

Phát biểu tại buổi khai trương, ông Dr. Joo Kwoon - Chủ tịch JK Plastic Surgery Korea, cho biết đây là buổi lễ nhiều cảm xúc. Hành trình đưa thương hiệu thẩm mỹ JK về Việt Nam đã được đền đáp bằng trái ngọt.

"13 năm trước, tôi và Hoa hậu Hà Kiều Anh gặp nhau với mối quan hệ bác sĩ và khách hàng. Nhưng hiện nay, là hợp tác làm việc như một gia đình. Chúng ta có ước mơ chung là đem dịch vụ chăm sóc y tế thẩm mỹ, làm đẹp khác biệt đến với mọi người. Tôi rất cảm kích vì nhờ có Hoa hậu - CEO Hà Kiều Anh mà triết lý của JK "ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra giá trị tốt đẹp cho thế giới" cũng đã được thực hiện tại Việt Nam." – ông Dr. Joo Kwoon chia sẻ.

Nằm trong chuỗi sự kiện khai trương chính thức JK Imperial Beaty Center, Gala Grand Opening là đêm tiệc tôn vinh và tri ân quan khách, đại gia đình JK, khách hàng, bạn bè, đối tác...

CEO Hà Kiều Anh phát biểu trong đêm Gala Grand Opening. Ảnh: Thẩm mỹ JK

Trong đêm tiệc đặc biệt này, CEO Hà Kiều Anh, chia sẻ nữ doanh nhân và ekip dự án đã dành rất nhiều tâm tư, trăn trở, vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn suốt một thập kỷ để đưa thương hiệu thẩm mỹ JK về Việt Nam. Cuối cùng giấc mơ lớn này đã thành hiện thực.

"Chính tại quê hương Việt Nam, khách hàng sẽ có được trải nghiệm thẩm mỹ cao cấp, mà sự hiệu quả được đề lên hàng đầu. Đó chính là sự hoàn hảo mà chúng tôi dành cho khách hàng." Hoa hậu Hà Kiều Anh - CEO JK Imperial Beauty Center chia sẻ.

Tại buổi tiệc, JK đã xây dựng quỹ "JK Plastic Surgery Korea – JK Imperial New Face New Dream" để tài trợ và giúp đỡ cho các trường hợp không may mắn gặp sự cố, tai nạn. 10% lợi nhuận của Gala Grand Opening sẽ được đóng góp vào quỹ này.

Em Vũ Quốc Linh nhận tài trợ từ quỹ JK Plastic Surgery Korea – JK Imperial New Face New Dream. Ảnh: Thẩm mỹ JK

Đêm tiệc ý nghĩa này như một lời cảm ơn sâu sắc và định vị thương hiệu thẩm mỹ JK Imperial đẳng cấp, luôn mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho mọi người.

Tiểu Chi